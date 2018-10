Juventus, virata decisa su Cancelo

Juventus-Joao Cancelo, un anno dopo. Questa volta con un – molto probabile – esito differente. I bianconeri hanno deciso di affondare il colpo sul terzino portoghese: viste le difficoltà a raggiungere un accordo con il Manchester United per Matteo Darmian, la coppia di mercato juventina Marotta-Paratici ha spostato le sue mire verso Valencia, dove è rientrato Cancelo dal prestito all’Inter.

I nerazzurri non hanno potuto esercitare il diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro per mantenere il classe ‘94 in rosa dopo l’ottima stagione appena conclusa ma comunque l’esterno partirà, anche perché gli spagnoli hanno bisogno di fare cassa nonostante la qualificazione in Champions League raggiunta con il quarto posto in Liga. La Juventus è alla ricerca di forze fresche sugli esterni, viste le partenze di Lichtsteiner e di Asamoah ed il futuro incerto di Alex Sandro, e dunque Cancelo è il profilo ideale: giovane, di qualità e con esperienza maturata anche nel campionato italiano. Sul portoghese c’è anche l’interesse del Wolverhampton, neopromosso in Premier League, grazie all’influenza che esercita Jorge Mendes – agente del giocatore – sui Wolves, ma lo stesso terzino preferirebbe di gran lunga la soluzione juventina, che gli darebbe la possibilità di giocare in Champions League e lottare per vincere trofei, cosa che non garantirebbero gli inglesi.

Rispetto alla scorsa estate, la richiesta del Valencia si è alzata fino ai 45 milioni di euro, cifra troppo alta per la Juventus, che propone o una soluzione di prestito – oneroso – con obbligo di riscatto, oppure un acquisto definitivo con pagamento dilazionato: si tratta, ma la stampa spagnola – in particolare il portale online valenciano Superdeporte – è sicura sul fatto che l’accordo tra le società si troverà – tra Juve e calciatore l’ok ci sarebbe già - e Joao Cancelo diventerà un nuovo calciatore bianconero. Salvo colpi di scena quindi, la Juventus abbandona la pista Darmian, su cui si è inserito prepotentemente il Napoli, disposto ad offrire di più rispetto alla Vecchia Signora.