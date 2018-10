Juventus, ora è ufficiale: Perin è un nuovo giocatore bianconero

Ora è anche ufficiale: Mattia Perin è un nuovo portiere della Juventus e ricoprirà il ruolo di vice-Szczesny. Dopo le visite mediche sostenute con il club bianconero propedeutiche a completare l'iter burocratico, l'ex portiere del Grifone ha firmato con i bianconeri il contratto che lo legherà ai campioni d'Italia fino al 30 giugno 2022. Al Genoa vanno 12 milioni di euro più 3 di bonus, pagabili in tre esercizi, al maturare di determinate condizioni.

Questo il comunicato della Juventus per annunciare l'acquisto: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Perin a fronte di un corrispettivo di € 12 milioni, pagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di massimi € 3 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Gli effetti economici e patrimoniali di tale acquisizione avranno effetto a decorrere dalla stagione sportiva 2018/2019. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2022".