Milan, Mirabelli è al lavoro: Falcao è sempre più vicino, si allontana Morata?

Il Milan è in attesa di capire il proprio destino nelle coppe europee ed eventualmente dopo il ricorso dei rossoneri al Tas di Losanna. Nel frattempo, Mirabelli non si ferma e sta sondando il terreno per diversi giocatori. Il primo nome sul taccuino del ds rossonero è quello di Falcao. Difatti nelle ultime ore, come hanno evidenziato i colleghi di Premium Sport, la pista che porta all'attaccante colombiano si sarebbe scaldata. Il club di via Aldo Rossi sembra aver trovato l’accordo con il classe 1986 ovvero sotto forma di prestito con Andrè Silva che andrebbe anche lui in prestito al Monaco. Dietro l’operazione ci sarebbe ovviamente la mano di Jorge Mendes.

Ed Alvaro Morata? Lo spagnolo è sempre nella lista dei desideri di Gattuso. Anche l'anno scorso il Milan aveva messo gli occhi sull'ex Juventus, ma la trattativa sfumò, visto che andò al Chelsea per 85 milioni. Ora, dopo una stagione deludente proprio ai blues, il cartellino è sceso e siamo intorno ai 60 milioni. Morata gradirebbe il ritorno in Italia, ma la cosa principale è la partecipazione del Milan alla prossima Europa League. Infatti, come vi raccontiamo da giorni, tutto dipenderà dalla decisione di Nyon. Su di lui c'è anche la sua vecchia squadra bianconera che potrebbe cedere Gonzalo Higuain al Chelsea e riprendersi lo spagnolo.

Mirabelli è anche alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Nelle ultime ore il Milan avrebbe bussato alle porto del Torino per Baselli. I rossoneri seguono sempre Fellaini che resta ancora l’obiettivo più concreto per rinforzare la mediana del Diavolo. Piace anche Ceballos ma prima bisogna aspettare il nuovo tecnico del Real Madrid, ma attenzione all'interesse del Betis.

Capitolo rinnovi: oltre Romagnoli, i prossimi che firmeranno il prolungamento di contratto saranno Cutrone, Bonaventura e Zapata. Il colombiano, anche se ha giocato davvero poco nella passata stagione, è molto stimato da Gattuso e sta spingendo proprio lui verso il rinnovo.