Roma scatenata, vicinissimo Justin Kluivert jr!

La Roma è letteralmente scatenata sul mercato, è per distacco la società più attiva e dopo aver piazzato già i colpi Coric, Marcano e Cristante, è vicina a sigillare il suo quarto colpo in questa sessione estiva: Justin Kluivert sarà il prossimo volto nuovo a varcare le porte di Trigoria. Monchi iperattivo, vigile su più fronti.

Come scrive 'Il Tempo', l’accordo con il 19enne olandese è stato trovato nel blitz a Montecarlo dello scorso 30 maggio: 5 anni di contratto da 1.4 milioni a stagione a salire, ora c’è da chiudere l’affare con l’Ajax. I due club stanno trattando, sono ore febbrili, si lavora su un trasferimento definitivo con una spesa iniziale di 14.4 milioni di euro con l’inserimento di un bonus da 5.6 milioni alla decima presenza in giallorosso. Probabile che l'accordo preveda una percentuale - in favore dei Lancieri - sulla futura rivendita del giocatore olandese che si attesterebbero all'incirca intorno al 9-10 per cento. Il negoziato viaggia ormai spedito, il calciatore ha addirittura interrotto bruscamente le vacanze ad Ibiza, facendo ritorno immediatamente ad Amsterdam per seguire più da vicino le vicende che riguardano il suo futuro prossimo. Se non ci dovessero essere intoppi dell'ultimo minuto, l'esterno offensivo figlio d'arte potrà vestirsi di giallorosso già dalla settimana prossima.

Il papà Patrik gli ha inviato un consiglio tramite il portale spagnolo Olè: “Non è ancora il momento di andare al Barcellona, deve fare più chilometri se un giorno vorrà giocare con Messi. Deve scegliere il progetto migliore per poter maturare la giusta esperienza”. In casa Kluivert, dunque, si è parecchio ambiziosi, il figliolo Justin è pronto per spiccare il volo.