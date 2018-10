Fiorentina: Meret in porta, in mediana piace Pulgar. Pjaca e De Paul i nomi per l'attacco

Freme il calciomercato della Fiorentina. Per arrivare al meglio al via della prossima stagione e pensando sempre ad un eventuale preliminare di Europa League se il Milan dovesse esserne estromesso dalla UEFA, la dirigenza viola non sembra volersi fermare sul mercato. Il primo nome sulla lista di Pantaleo Corvino è quello di Alex Meret, giovanissimo portiere dell'Udinese reduce da una buona stagione con la maglia della SPAL. Valutato venticinque milioni, Meret potrebbe essere il nuovo numero 1 della viola, che non ha ancora trovato l'accordo con l'Atalanta per il riscatto di Marco Sportiello. Sul giovane estremo difensore c'è anche la Roma, che potrebbe ingolosire i friulani pagando la somma richiesta. Tutto dipende però dall'eventuale cessione di Alisson.

Per sostituire Milan Badelj, il nome nuovo è quello di Erick Pulgar, classe '94 attualmente in forza al Bologna. Mediano naturale, il cileno rende al meglio sia in un centrocampo a tre che in un ipotetico 3-5-2, senza disdegnare l'affiancamento di un altro interprete per tramutare in quattro la linea mediana del rettangolo verde. Con i felsinei Pulgar è sceso in campo quasi sempre, trentadue volte, segnando anche tre reti. L'ingaggio di un calciatore già rodato per la nostra Serie A ma ancora giovane si inserisce perfettamente in quella politica di ringiovanimento avviata nella scorsa stagione, un processo che permetterebbe alla Fiorentina di formare un gruppo talentuoso e di prospettiva.

Capitolo attacco, reparto al centro di una gran confusione vista la posizione di Federico Chiesa e le situazioni di Eysseric e Thereau, affatto certi di restare sotto la Fiesole. Uno degli obbiettivi seguiti da tempo è Enrico Brignola, esterno del Benevento che ha impressionato in questa stagione. Sull'esterno è fortissimo l'interesse dell'Udinese, che vorrebbe ripartire con la nuova guida in panchina. Dialogando con i bianconeri, la Fiorentina ha chiesto informazioni su Rodrigo De Paul, fantasista argentino voluto anche dal Porto. I lusitani partono favoriti per obiettivi e valore tecnico, i viola potrebbero far leva sulla voglia di mettere l'argentino al centro dello scacchiere tattico di Stefano Pioli. In ultimo, chiesto Pjaca alla Juventus: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto, i bianconeri ci pensano anche puntando ad un'altra trattativa per Federico Chiesa.