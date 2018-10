La Juve pensa alla difesa: Cancelo più vicino, Chiellini e Barzagli pronti ad una nuova stagione

La Juventus lavora per puntellare la difesa. Data ormai per certa la fine della storica BBC a causa della cessione di Bonucci e dell'addio di Buffon circa un mese fa, la dirigenza bianconera sta lavorando per i rinnovi di Barzagli e Chiellini, calciatori incaricati di spianare il terreno al futuro verde della Juventus, formato da Daniele Rugani e dal nuoro arrivato Caldara. Al di là delle cifre e della lunghezza del contratto, un anno per Barzagli e due per Chiello, ciò che porta con sé il prolungamento è la voglia di cementificare il gruppo, tornando ad essere competitivi in Europa e confermandosi vincenti in Italia.

Più incerta invece la posizione di Mehdi Benatia, che nelle ultime giornate è stato spesso accostato all'Olympique du Marseille di rudi Garcia. Intervenuto a France Football, il marocchino ha allontanato comunque le voci di una sua cessione: "Stimo molto Rudi Garcia e tutto il suo staff, ma ho ancora due anni di contratto con la Juventus e voglio rispettarli. Adesso però le mie attenzioni sono rivolte al Mondiale. Al futuro penserò dopo". Parole di amore verso la Juventus ma non di chiusura definitiva ad altri club, quelle di Benatia, tornato ad essere uno dei difensori più forti di Europa grazie anche al completo recupero fisico.

Si riscalda, poi, la pista che porterebbe Joao Cancelo sotto la Mole Antonelliana. Reduce da una grande stagione con la maglia dell'Inter, il portoghese è tornato al Valencia dato che i nerazzurri non ne hanno esercitato la clausola rescissoria. Valutato circa quaranta milioni, Cancelo sarebbe un rinforzo davvero di qualità, un calciatore che alterna un'ottima fase offensiva ad una difensiva rivedibile ma comunque sufficiente. Secondo le ultime voci provenienti da Valencia, il ragazzo ha rifiutato anche il Wolverhampton, destinazione sicuramente meno gradita per appeal ed obiettivi. Con il solo De Sciglio da impiegare come terzino destro, Cancelo sarebbe un punto fermo per Allegri, sempre ben accetto ad abbracciare calciatori duttili e talentuosi.