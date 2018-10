Napoli, se parte Hamsik tutto su Fabian Ruiz

Sono giorni molto frenetici in casa Napoli. Carlo Ancelotti, neo allenatore della squadra azzurra, ha chiesto alcuni rinforzi per costruire il nuovo corso.

Se dovesse partire Hamsik (direzione Cina ndr) Giuntoli virerà tutto su Fabian Ruiz del Betis: il talento classe 96' ha molta qualità ed il suo ingaggio è relativamente contenuto. Per la clausola rescissoria serviranno però 30 milioni, gli stessi chiesti dal Napoli per il proprio capitano. L'accordo è molto vicino, ma tutto dipenderà dalla decisione finale del centrocampista slovacco che in Asia può guadagnare 39 milioni in tre anni!

Lo stesso discorso vale per i registi. Il Napoli è sulle piste di Torreira, Badelj, Seri e Paredes, ma prima dovrà incassare i soldi dalla cessione eventuale di Jorginho. De Laurentiis ha chiesto al City 60 milioni senza contropartite tecniche, ma il club inglese ha offerto 47 milioni più 5-6 di bonus facilmente raggiungibili. Comunque la sensazione è che questo affare si farà, con Jorginho che andrebbe a guadagnare 4,5 milioni a stagione. Se invece dovesse partire Callejon, il Napoli proverà a prendere Suso: il fantasista spagnolo è sempre piaciuto ad Ancelotti e ha la clausola di 38 milioni.

Se dovessero partire questi big, il Napoli incasserebbe non meno di 80 milioni e con tutti questi soldi si può fare una vera rivoluzione, a patto di saper pescare bene. Un colpo ormai quasi in dirittura d'arrivo è Verdi che sarà a Roma lunedì per le visite mediche e poi per firmare il contratto. Al Bologna andranno 23mln di euro più due di bonus, invece il ragazzo si legherà al Napoli con un accordo quinquennale da 1,8 mln di euro a salire senza nessuna clausola rescissoria.

Il club azzurro si è inserito nell'affare Matteo Darmian, che sembrava molto vicino alla Juventus. Lo United chiede 20 milioni, la Juventus sarebbe disposta a spenderne al massimo 15, ma De Laurentiis potrebbe salire fino a 18. Nel caso c’è anche Lainer del Salisburgo da tenere in considerazione. Invece il club bianconero ha superato tutti per accapparrarsi Chiesa: 50 milioni di euro più Madragora e Pjaca, di rientro alla Juventus dopo il prestito allo Shalke 04.