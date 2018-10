Roma, altro colpo in canna: si sonda la pista Berardi

Le strade di Eusebio Di Francesco e di Domenico Berardi potrebbero presto riunirsi, dopo la separazione nella scorsa stagione. È noto infatti che l’ala mancina è uno dei pupilli del tecnico, tanto che, appena arrivato alla Roma, lo stesso pescarese lo aveva messo nella sua lista, salvo poi virare su altri profili in seguito all’opposizione del Sassuolo.

Ora però la situazione sta cambiando, perché l’agente del giocatore Simone Seghedoni è stato avvistato al centro di allenamento dei giallorossi di Trigoria, dove ha avuto un lungo colloquio – di circa un’ora e mezza – con il direttore sportivo romanista Monchi. Presto sono arrivate le smentite di rito da entrambe le parti, ma quel che è certo è che Berardi piace molto e la Roma proverà fino in fondo a prenderlo. L’apertura della trattativa ancora è lontana, però il Sassuolo parte da una valutazione del giocatore di 30 milioni di euro e difficilmente si smuoverà da quella cifra, cosa già fatta nelle ultime sessioni di mercato quando le richieste pullulavano. Dal canto suo il club capitolino partirà con una proposta di prestito con diritto di riscatto, mentre i neroverdi, qualora prendessero in considerazione l’ipotesi di cessione temporanea, chiederebbero comunque l’inserimento dell’obbligo di riscatto; in alternativa – come riporta il sito di Tuttomercatoweb - la Roma pensa a coinvolgere nell’affare due gioielli del proprio settore giovanile come l’attaccante Mirko Antonucci – classe ‘99 che conta già due presenze in Serie A ed una in Champions League – ed il centrocampista Lorenzo Valeau.

Se ne riparlerà nei prossimi giorni, ma il messaggio che sta mandando la Roma è chiarissimo: dopo gli acquisti di Coric, Marcano e Cristante e la trattativa in via di definizione con l’Ajax per Justin Kluivert, i giallorossi vogliono vivere la prossima stagione da protagonisti, con innesti giovani, di qualità e con già una buona esperienza a livello internazionale.