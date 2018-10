Juventus, sprint per Pellegrini; idea doppio colpo Cancelo-Darmian

La Juventus inizia a stringere il cerchio sui propri affari in entrata in questo calciomercato. Un uomo a centrocampo, almeno uno sugli esterni per riempire i buchi lasciati da Asamoah e Lichtsteiner, questi gli obiettivi ormai chiari di Madama. Gli uomini di mercato bianconeri hanno già individuato da tempo i nomi da portare a Torino ed ora le operazioni stanno per entrare nel vivo.

A centrocampo è chiaro da tempo che sia Lorenzo Pellegrini il prescelto. Il centrocampista della Roma è sul taccuino di Marotta e Paratici e il suo contratto contiene una clausola rescissoria di trenta milioni di euro, tuttavia il duo bianconero vorrebbe evitare di pagare quella somma per portare l'azzurro a Torino. L'obiettivo è quello di ottenere un piccolo sconto sullo clausola, ma se il giocatore si convincerà pienamente del progetto sabaudo, non è detto che entro luglio arrivino i fatidici trenta milioni per sbloccare la situazione. Stando agli ultimi sviluppo, Pellegrini è stato contattato anche da Miralem Pjanic ambasciatore bianconero per provare a convincerlo sulla bontà del trasferimento. La situazione è tutt'ora in evoluzione, ma la sensazione è che si possa concludere entro al fine del mese di Giugno.

Nello stesso lasso di tempo dovrebbero andare in porto anche gli affari riguardando Joao Cancelo e Mattia Darmian. Il giocatore del Valencia è seguito da anni dall'entourage della Juventus e quest'anno sembra essere quello giusto per portarlo a Torino. Dopo l'esperienza maturata all'Inter che ne ha dimostrato l'efficacia anche nel nostro calcio, i bianconeri sono pronti ad affondare il colpo sfruttando anche il bisogno di liquidità della squadra del Mestalla, che ha bisogno di soldi entro il 30 Giugno per non incorrere in sanzioni con il fair play finanziario. C'è da battere la concorrenza del Wolverhampton che senza esitazione ha messo sul piatto i 40 milioni richiesti dagli spagnoli. La Juventus, forte dei buoni rapporti con gli spagnoli e della volontà del giocatore proverà ad ottenere uno sconto per concludere l'operazione.

Il recente infortunio di Spinazzola, che lo terrà fuori almeno fino a Dicembre, richiede un altro innesto e il nome è quello di Mattia Darmian. Il Manchester United vuole venti milioni di euro, la stessa cifra per cui lo ha acquistato dal Torino, mentre la Juventus si è fermata a tredici milioni di euro. La distanza è tutt'altro che incolmabile e l'esterno italiano potrebbe essere il prossimo arrivo in casa bianconera, con o senza Cancelo.