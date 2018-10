Milan, Bonucci: "Futuro? Speriamo tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importante"

Leonardo Bonucci, in vacanza in Canada con la famiglia dove assisterà oggi al Gran Premio di F1 a Montreal e poi andrà negli Stati Unitii prima di rientrare a luglio a Milanello per ricominciare la stagione, è stato intervistato da Sky Sport.

Alcuni tifosi del Milan sono preoccupati del futuro del difensore: " Non c’è nessun tipo di problema, speriamo che vengano risolte quelle che sono le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importanti. Mercato? Non leggo niente, perché quando vado in ferie spengo tutti i social" ed ha le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere con questa maglia: "Puntiamo a rientrare in Champions, a riprendere la corsa e competere per i grandi obiettivi".

Il capitano rossonero ha concluso parlando del Mondiale che inizierà giovedì in Russia dove purtroppo l'Italia non ci sarà: "Dico che vincerà l’Argentina, ma le prime partite me le perderò. Quando rientrerà in Italia mi metterò a pari. Che peccato non esserci in Russia".