Mercato Sampdoria: i nomi caldi

Un mercato caldo, soprattutto in un weekend a tinte vive di Sampdoria. Ufficiale l' affare Colley, che ha svolto le visite mediche. Questi i dettagli del contratto finale: arriva per una cifra attorno ai 10 milioni (7,5 più 2 di bonus). Praet sarebbe il sogno del Napoli, qualora non dovesse chiudere per Ruiz del Betis, come sostituto di Hamsik (verso la Cina). Caso Torreira che scotta, in quanto, pare, che il Napoli possa essersi un po' tirato indietro e l' Arsenal starebbe andando in vantaggio. Regini rimane caldo per il Chievo, ma l' intesa tra le 2 società sembra lontana.

Majer, invece, difensore centrale della Lokomotiva Zagabria sembra molto vicino a vestire la maglia della Samp per una cifra sui 7 milioni di euro. Gianmarco Ferrari non sarà riscattato dal Sassuolo e Alex Ferrari del Bologna verrà valutato in ritiro da mister Giampaolo. Zapata, accostato all' Atalanta, per bocca del suo agente ha rilasciato dichiarazioni d' amore per la squadra del capoluogo ligure, ma sarà caso sicuramente da seguire. La Gazzetta in un suo articolo dice che la squadra orobica abbia chiesto il prezzo del colombiano (25 milioni, la richiesta della Samp). il giocatore del Salisburgo Berisha, avvistato a Bogliasco in settimana, sembra molto vicino, ma nulla è ufficiale. Attaccante in casa Sampdoria cercasi e, nelle ultime ore; occhio al nome di Simone Zaza, nel mirino anche del Milan. richiesta molto elevata da Valencia ( 20 milioni).

In uscita, oltre a Regini, occhio ad Alvarez ( piace in Argentina al Velez). Sul fronte portiere, non ci sono grandi novità, per adesso almeno. Viviano si avvicina al Parma, così come, sempre verso i ducali, potrebbe essere diretto Silvestre. Duello tra Samp e Parma previsto, anche, sul giocatore del Pescara Brugman. Il mercato sotto la Lanterna sembra molto vivo e appassionante.