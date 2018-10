Bologna: Dijks ha voglia di rivalsa, chiesto Inglese al Napoli

Il Bologna continua a lavorare sul mercato. In attesa di definire la situazione sulla propria panchina, con Pippo Inzaghi in pole, la dirigenza felsinea punta ad ingolosire il Napoli per Roberto Inglese. Prelevato dai partenopei appena un anno fa dal Chievo Verona, Inglese è valutato circa venti milioni, cifra troppo alta per le casse dei rossoblu. Il Bologna ha necessariamente bisogno di un attaccante adatto al 3-5-2 tanto caro al prossimo allenatore Filippo Inzaghi. In uscita, si valuta la proposta dell'Atalanta per Federico Di Francesco: i nerazzurri propongono il cartellino di Mattiello più un conguaglio economico, l'esterno si è preso qualche settimana di tempo per riflettere.

E' pronto ad una nuova fase della sua carriera, poi, Mitchell Dijks, terzino mancino ex Ajax pronto a cominciare con la maglia del Bologna. Intervenuto sul canale youtube dell'ex calciatore van der Meyde, l'esterno ha parlato del suo passato: "Ho vissuto davvero un periodo molto brutto, gli ultimi mesi per me sono stati difficili. Prima dell’esonero del tecnico Keizer stavo trattando il rinnovo, ma con l’arrivo di Erik ten Hag è cambiato tutto. Ho pensato tanto a cosa fare, valutando anche se assumere un personal trainer. Non nego che ci siano state sere in cui mi sono ritrovato a piangere sul divano di casa, chiedendomi se fosse il caso di smettere. Devo ringraziare il Bologna per avermi dato questo nuova opportunità".

In difesa piace molto Kevin Bonifazi. Il giovane centrale del Torino, da mesi accostato alla SPAL, potrebbe però vestirsi di rossoblu, con il Bologna pronto a superare il club biancazzurro. Giovane e talentuoso, Bonifazi non è riuscito a convincere Walter Mazzarri in merito alla sua permanenza. Dall'ex tecnico del Napoli, il centrale ha appreso i movimenti della difesa a tre, punto centrale da cui dovrebbe partire il nuovo tecnico Inzaghi. Tre rose di Lega B, infine, sull'esterno Filippo Falco: Crotone, Lecce e Benevento cercheranno di prelevare il calciatore di proprietà del Bologna.