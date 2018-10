Cagliari: Eder è il primo nome per l'attacco, si allontana Srna. Chiesti al Napoli Grassi e Tonelli

Il Cagliari lavora sotto traccia per l'ingaggio di Eder. Vecchia conoscenza della nostra Serie A, l'italo-brasiliano è reduce da una lunga parentesi all'Inter, con cui ha disputato settantacinque gare in due anni e mezzo. Attaccante atipico, abile a ricoprire tutti i ruoli del pacchetto offensivo, Eder sarebbe l'obiettivo numero uno dei sardi, secondo quanto riportato in esclusiva da La Nuova Sardegna. Di sicuro la trattativa non sarà facile: il brasiliano è fortemente voluto anche dalla Sampdoria, rosa con obiettivi e disponibilità economica superiore.

Sembra quasi ufficiale, poi, il passaggio di Lucas Castro dal Chievo Verona al Cagliari. Secondo quanto riportato da L'Arena, i sardi avrebbero messo sul piatto sei milioni di euro, cifra che potrebbe abbassarsi in caso di contropartite come Farias ed Andreolli. Fortemente voluto dal nuovo tecnico dei sardi Rolando Maran, che conosce bene il ragazzo grazie alla sua esperienza al Chievo, Castro potrebbe diventare un punto fisso dell'undici titolare degli isolani. Si allontana invece Darijo Srna, che nelle ultime ore avrebbe mostrato un maggiore interesse per la Premier League. Ad oggi nessun club si è fatto avanti, il croato sembra comunque lontano dall'isola.

Avviati fitti contatti anche con il Napoli, i calciatori interessati sono Tonelli e Grassi. Il primo, difensore centrale di ruolo, dovrebbe sostituire Leandro Castan, atleta di proprietà della Roma che difficilmente resterà nell'isola. Da tempo ai margini del progetto tecnico del Napoli, Tonelli potrebbe rilanciarsi al Cagliari, tornando ad essere quel calciatore ammirato all'Empoli. Più difficile la pista che porterebbe ad Alberto Grassi, centrocampista centrale ristabilitosi da un brutto infortunio e reduce da una positiva esperienza con la maglia della SPAL. Gli Estensi vorrebbero trattenere il ragazzo, il Napoli lo valuta otto milioni di euro. Il Cagliari potrebbe tentare l'affondo, prendendo magari qualche milione in più dal mercato.