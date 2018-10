Inter, Nainggolan e Chiesa piste infuocate

L'Inter ha rotto gli indugi ed è entrato in tackle sulla Fiorentina per Federico Chiesa. Per il talento ventenne della Fiorentina i nerazzurri sono pronti a mettere in piedi un’operazione dalle grandi dimensioni, dal valore totale di circa 70 milioni. All'interno della maxi trattativa, la Beneamata è intenzionata ad inserire delle contropartite tecniche in modo tale da poter abbassare l'esborso economico. Yann Karamoh, Henrique Dalbert e Federico Valietti, questi i tre giocatori in questione che andrebbero a completare il percorso inverso rispetto al figlio d'arte di Enrico. Si tratta di tre giocatori molto giovani, e futuribili; un classe '99, un '93 ed un '98. La Viola rimane sulla sua posizione, non intenzionata a privarsi del suo gioiellino, almeno in questa sessione di calciomercato.

L’idea è quella di rinnovargli il contratto, adeguarlo economicamente (2.5 milioni l’anno) e renderlo immagine di un progetto che è partito appena lo scorso anno, quando ad insediarsi sulla panchina del club toscano è stato Stefano Pioli. Anche altre squadre italiane hanno bussato alle porte della Fiorentina, ma gli interessi del Napoli, della Roma e della Juventus sono molto più flebili rispetto a quelli dell'Inter che intenderebbe rinforzare il suo 11 con un giocatore di straordinarie prospettive future, ma comunque già pronto a fare la differenza nel prossimo campionato di Serie A. Un dato di fatto, è l'attesa da qui fino al 30 giugno del Biscione, data entro la quale i nerazzurri dovranno giocoforza assumere un comportamento attendista. Proprio il 30 di questo mese, infatti, con l'introito di 45 milioni derivanti da plusvalenze, l'Inter potrà rientrare nei parametri del Fair Play finanziaro e dunque riprendere a muoversi liberamente sul mercato.

Sta di fatto che gli uomini mercato dell'Inter sono comunque al lavoro per accontentare le richieste di Luciano Spalletti, dunque continuano con la Roma gli ammiccamenti per Radja Nainggolan. Nei giorni scorsi c'è stato anche un primo contatto tra le società, nulla di sbalorditivo, ma si sta cercando di buttare giù le basi per poterci costruire una vera e propria trattativa. Nainggolan è in cima ai pensieri di mercato nerazzurri, proprio come Chiesa. Poichè entrambi i calciatori non saranno impegnati al Mondiale, è assai probabile che i negoziati possano subire improvvise accelerate da qui ai prossimi giorni, ma di certo il club milanese sferrerà gli attacchi decisivi soltanto agli inizi di luglio.