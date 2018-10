Juventus, si insiste per Kovacic

Tre anni ricchi di trofei ma più da comprimario che da protagonista, ed ora si pensa ad emigrare per cercare nuovi stimoli. Mateo Kovacic riflette sul suo futuro, tra il prestigio di vestire la maglia del Real Madrid dove però trova poco spazio e la voglia di diventare uno dei cardini di un’altra big europea. Secondo quanto riporta As, quotidiano spagnolo vicino alle cose madridiste, il croato sta prendendo in seria considerazione l’idea di lasciare i Blancos questa estate e quindi vengono passate al vaglio le possibili destinazioni gradite all’ex mediano dell’Inter.

Sempre secondo il giornale iberico al primo posto tra le pretendenti ci sarebbe la Juventus: Massimiliano Allegri è un suo grande estimatore e già in passato i bianconeri avevano provato a strapparlo al Real offrendo – si dice – addirittura 75 milioni di euro nella scorsa campagna acquisti estiva, ricevendo il parere negativo da parte di Zinedine Zidane. Con l’addio di Zizou però la situazione è cambiata e la trattativa potrebbe decollare, anche se bisogna ancora conoscere chi sostituirà il tecnico francese sulla panchina del Santiago Bernabeu. Su Kovacic è forte anche l’interesse del Manchester City: Pep Guardiola è alla ricerca di un regista con i piedi buoni in grado di impostare la manovra e, viste le difficoltà ad arrivare a Jorginho, il manager catalano vorrebbe sondare il croato.

Lo stesso giocatore però ha già ribadito in passato di come si sia trovato bene in Italia ai tempi dell’Inter e potrebbe preferire la pista italiana, dove andrebbe ad inserirsi in un centrocampo composto da gente come Pjanic, Khedira, Matuidi e l’ultimo arrivato Emre Can e, grazie alla sua duttilità, Allegri non avrebbe grossi problemi a trovargli una collocazione tattica adatta. Ora per Kovacic c’è da pensare al Mondiale, in una Croazia piena di talento ed ambizione, poi arriverà il tempo per pianificare le mosse future.