Milan, si segue Samu Castillejo: possibile trattativa con Bacca?

Con un occhio alle vicende societarie, Mirabelli sta lavorando sul mercato, in particolare, come ha evidenziato Peppe di Stefano ai microfoni di Sky Sport, sta seguendo da qualche mese Samu Castillejo, attaccante classe '95 del Villareal. Proprio con il club spagnolo i rossoneri sono in trattativa per la questione Carlos Bacca per il quale quest'ultimi non hanno esercitato il diritto di riscatto per il colombiano, ritenuto troppo alto fissato a 15.5 milioni.

Magari ora proprio l'ex Siviglia potrebbe diventare una contropartita tecnica nell'eventuale trattativa per arrivare al ventitreenne di Malaga. Castillejo è un esterno offensivo di piede mancino che gioca a destra ma ama puntare l'avversario e rientrare sul piede forte. L'esterno classe 1995 nell'ultima stagione ha segnato sei gol e sette assist in Liga, ha un grande velocità ad una tecnica sopraffina.

L'unico problema è rappresentato dalla clausola rescissoria che pende sulla testa del giovane Castillejo: 30 milioni di euro, con un contratto in scadenza nel giugno del 2020. Il ragazzo potrebbe essere l'alternativa a Suso se lo spagnolo dovesse partire previo pagamento, anche qui, della clausola da parte di qualche club. i rossoneri pensano proprio a Castillejo oltre a Callejon.

Castillejo può salvare il calciomercato del Milan?