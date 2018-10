Simone Verdi è un nuovo giocatore del Napoli: è ufficiale

Colpo di mercato del nuovo Napoli targato Ancelotti. Il primo acquisto del post Sarri ha il nome e l' identità di Simone Verdi. Una trattativa che ha trovato la sua naturale conclusione dopo l'accelerata delle scorse settimane.

Annuncio arrivato dal profilo Twitter dello stesso presidente , con una foto di Aurelio De Laurentiis che stringe la mano al nuovo giocatore e la scritta " Welcome Verdi". Nel pomeriggio, il giocatore, ormai ex Bologna, aveva sostenuto le visite mediche presso Villa Stuart a Roma e, in serata, ecco la firma sul contratto. Questo il tweet del club partenopeo: "Il Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Simone Verdi, che ha sottoscritto contratto di 5 anni." Verdi è un attaccante esterno, cresciuto nel vivaio del Milan, ma diventato l' attuale giocatore nel Bologna di Donadoni, con la quale ha ottenuto la chiamata del neo CT Mancini.

Ora la domanda è chi sarà a fargli spazio? Uno in partenza potrebbe essere Callejon, ma non ci sono trattative o sondaggi. Verdi, inoltre, era già stato molto vicino al Napoli a gennaio, salvo poi rifiutare per continuare il suo percorso di crescita calcistica a Bologna. Ora ha accettato il colore azzurro e, all' ombra del Vesuvio, farà vedere le sue grandi doti, sia indossando la maglia dei partenopei, sia preparandosi al meglio per quella della Nazionale, per essere grande protagonista in entrambe le realtà.