Genoa: Ballardini pensa a Pandev trequartista, Galabinov verso l'addio

Freme il calciomercato del Genoa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ds Perinetti starebbe valutando le eventuali pretendenti di Andrey Galabinov, che nell'ultima stagione di Serie A non ha particolarmente brillato. Con un Piatek prossimo all'arrivo, l'ex Avellino è diventato una specie di esubero, considerando anche l'incedibilità di cui sembra godere al momento Gianluca Lapadula. L'ex Pescara e Milan sarà infatti il centro dell'attacco rossoblu, che nella scorsa stagione ha collezionato solo trentatre segnature. Partirà anche Giuseppe Rossi, che non ha convinto il grifone. Su di lui è fortissima la pressione del Parma di D'Aversa.

Grandi manovre anche a centrocampo, dove si valuta la posizione di Medeiros. Il Genoa sarebbe pronto a riscattarlo dallo Sporting Lisbona per undici milioni, sforzo importante ma che darebbe ai rossoblu un centrocampista duttile e già calatosi nello scacchiere tattico di Davide Ballardini. Più difficile invece arrivare a Stefano Sturaro e Rolando Mandragora, come confermato dal Presidente Enrico Preziosi a 7Gold: "Ci piace e interessa, ne parleremo con la Juve - ha detto su Mandragora - Sturaro è invece più complicato".

In esclusiva a fcinternews, il DS Giorgio Perinetti ha in seguito parlato della trattativa per Eddy Salcedo, talentino rossoblu da mesi nel mirino nerazzurro. Durante l'incontro, il dirigente del Genoa ha parlato di alcuni calciatori dell'Inter: "Stiamo parlando con l’Inter, nella trattativa possono entrare Xian Emmers ed il portiere Ionut Radu. In settimana avremo un altro incontro con la società nerazzurra, vedremo gli sviluppi. Salcedo entra in questo discorso ma è prematuro parlare di dettagli". Un Genoa molto attivo, dunque, che dovrà però molto probabilmente abbandonare l'idea Lisandro Lopez: il difensore vuole infatti restare e capire il proprio ruolo all'interno della rosa lusitana.