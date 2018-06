SPAL: è duello di mercato per Milinkovic-Savic, si punta a trattenere Viviani e Vicari

La SPAL sfida il Bologna per Milinkovic-Savic. No, non stiamo parlando di Sergej, ma del fratello Vanja. Giovane portiere di proprietà del Torino, abile anche a battere le punizioni, il classe '97 ha confermato tutto il suo talento nelle poche apparizioni in maglia granata, attirando le attenzioni di qualche club di A interessato a dargli un minutaggio importante. Dato per certo l'addio di Meret e con uno Scuffet distante, il serbo sarebbe la soluzione adatta per la rosa di Semplici, che con lui e Gomis avrebbe risolto i problemi in porta. Su Vanja Miliknkovic-Savic è però forte anche il Bologna, che starebbe valutando un sostituto in caso di addio di Mirante. Gli estensi partono favoriti, essendo maggiormente inclini a prelevare in prestito il portiere.

Insidie ducali, invece, per il mediano Federico Viviani. Di proprietà dell'Hellas Verona, il classe '92 viene valutato almeno tre milioni e mezzo di euro, cifra forse un po' troppo alta per le casse della SPAL. Su Viviani si è fatto dunque forte il pressing del Parma, pronto a strapparlo alla concorrenza di moltissime rose di Serie A. Viviani si è confermato infatti come uno dei calciatori più in forma della rosa biancazzurra, un metronomo di centrocampo attento e preciso. Difficile, per Parma e SPAL, prelevare il calciatore, fortemente voluto da club come Fiorentina, Atalanta, Torino ed addirittura Sampdoria, che sta già valutando il sostituto del partente Lucas Torreira.

Insidie genoane, poi, per Francesco Vicari. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore è fortemente voluto dal Genoa, con la SPAL che non ha affatto intenzione di cederlo. Adatto alla difesa a tre, Vicari è stato spesso impiegato in questa stagione, diventando un perno della retroguardia estense. Semplici non vuole privarsene, Ballardini ha però individuato in lui uno dei prossimi colpi per il suo Genoa.