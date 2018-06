Serie A - Ufficiale: Roberto De Zerbi al Sassuolo

Il puzzle panchine in Serie A si sta via via completando. In attesa di scoprire l'ultima neopromossa (stasera la finale di andata playoff tra il Palermo ed il Frosinone), si aggiunge un nome nuovo, o meglio vecchio, alla voce allenatori in A. Il Sassuolo ha ufficializzato, pochi minuti fa, Roberto De Zerbi. Per lui contratto biennale. La notizia era nell'aria, la trattativa avanzata, mancava solo l'ufficialità che quindi è arrivata nel primo pomeriggio.

Ad annunciare questa trattativa come conclusa è stato lo stesso profilo Twitter dei neroverdi. Il contratto partirà dal 1 Luglio e la presentazione avverrà nelle prossime settimane. Il Sassuolo ha dato, inoltre, il benvenuto ed il buon lavoro al nuovo mister.

Ecco il comunicato, apparso sui canali ufficiali del club neroverde: "Questa mattina, presso la sede Mapei di Milano, è stato definito l'accordo per conferire l'incarico di allenatore della Prima Squadra al signor Roberto De Zerbi. L' accordo decorre dal primo Luglio 2018 e ha durata biennale fino al giugno 2020. La presentazione alla stampa avverrà nelle settimane prossime. Un caloroso bevenuto e buon lavoro mister da parte di tutto il Sassuolo Calcio". Ora, dopo la parentesi positiva a Benevento (seppur culminata con la retrocessione della squadra, ma non per colpa sua), è pronto ad incominciare questa nuova avventura nella massima serie.