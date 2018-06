Chievo, colpo in attacco: Djordjevic è ufficialmente gialloblu

Primo acquisto ufficiale del Chievo, che piazza il colpo Filip Djordjevic. L'attaccante serbo si è svincolato dalla Lazio ed ha firmato un contratto di 3 anni - con opzione per il quarto - con la società clivense a partire dal prossimo primo di luglio.

La società gialloblu ne dà l'annuncio sul proprio sito internet, tratteggiando un profilo del giocatore:

Nato a Belgrado il 28 settembre 1987, Filip Djordjevic cresce nelle giovanili della Stella Rossa fino al suo esordio in Prima Squadra avvenuto nella stagione 2005/06. Dopo aver conquistato il suo primo Campionato serbomontenegrino e la sua prima Coppa di Serbia e Montenegro, l'attaccante viene ceduto in prestito per una stagione al Rad Belgrado dove disputa un totale di 35 partite segnando 16 reti, per poi fare ritorno alla Stella Rossa.

Nel gennaio del 2008 passa al Nantes, formazione francese con la quale farà l'esordio in Ligue 2: a fine stagione, anche grazie alle sue 7 reti in 19 presenze, i gialloverdi vengono promossi in Ligue 1 decidendo di riscattare l'attaccante serbo. Con il Nantes, Filip Djordjevic in sei stagioni, colleziona 181 presenze impreziosite da 59 realizzazioni.

Nella stagione 2014/15 approda nel campionato italiano vestendo la casacca biancoceleste della Lazio. Esordisce in Serie A il 31 agosto 2014 contro il Milan e, solo un mese più tardi, realizza la sua prima tripletta nella massima serie (29/09/14, Palermo – Lazio 4-0) concludendo poi la sua prima stagione in Italia con 9 reti in 29 presenze. Nella stagione successiva per Filip Djordjevic arrivano anche i primi goal in campo internazionale realizzati in Europa League nella trasferta contro i norvegesi del Rosenborg vinta per 0-2. Prima di approdare al ChievoVerona, termina la sua avventura con la Lazio dopo aver siglato 16 marcature in 77 presenze.

La punta serba può vantare, inoltre, 14 presenze e 4 reti realizzate con la propria Nazionale, la prima delle quali realizzata nella sua gara d'esordio contro il Cile il 14 novembre 2012.

Da oggi inizia ufficialmente la sua nuova avventura!

Un'avventura dai colori gialli e blu!

Lo stesso Djordjevic ha voluto mandare un messaggio ai suoi nuovi tifosi: "Sono felice di essere qua, insieme siamo più forti. Forza Chievo!"