Fiorentina: sale Soucek, scende Pjaca

Seppur non abbia ancora messo a segno alcun colpo, la Fiorentina è attiva sul mercato. La dirigenza sta tessendo contatti su più fronti, tentando di offrire a Stefano Pioli una rosa più completa possibile in vista della partenza per il ritiro estivo precampionato. I nomi caldi sono i soliti, quelli dei quali si parla già da giorni.

Marko Pjaca sembra svanire. L’ipotesi pare sia tramontata, perché la Juventus è decisa a dirottarlo verso altre destinazioni, ma continuando a controllarne il cartellino. Il procuratore del calciatore croato, invece, vorrebbe che il suo assistiito fosse venduto a titolo definitivo. La situazione ad oggi è complessa, per sbloccare la trattativa serve la volontà della dirigenza bianconera. Per rinforzare la mediana, la Viola è invece ad un passo da Tomas Soucek. Già seguito nel corso della finestra invernale di mercato, il negoziato con il ceco all'epoca si bloccò, ma già oggi è previsto un incontro che potrebbe essere decisivo tra il club e l’entourage del giocatore per un’operazione da circa tre milioni di euro. La Fiorentina è convinta di poter chiudere la trattativa, visto che lo Slavia Praga ha dato delle aperture dopo il no di gennaio. Oggi attesi importanti sviluppi.

Per ciò che riguarda la vicenda portiere, si sta cercando di chiudere per Alex Meret, ma resta della differenza tra domanda e offerta. L'Udinese - come sempre bottega cara - valuta il giocatore 25 milioni, mentre Pantaleo Corvino non intende spingersi oltre i 18/20. Per cercare di limare la distanza, l’uomo mercato gigliato avrebbe proposto all’Udinese di inserire nella trattativa una contropartita tecnica: secondo il Corriere dello Sport i nomi fatti sarebbero quelli di Maxi Olivera, Riccardo Saponara o Valentin Eysseric. La volontà del portiere, è chiara, è quella di giocare a Firenze.

In uscita, c'è proprio Valentin Eysseric, che non ha convinto nel corso del suo anno da 'debuttante' in Italia. Ci sono sirene francesi su di lui, forte infatti è l'interessamento del Nantes. Secondo quanto raccolto da Le Parisien, la dirigenza del club gialloverde sarebbe decisa a ottenere quanto prima il cartellino del classe '92, un primo regalo regalo per il centrocampo del neo-tecnico Miguel Cardoso, succeduto a Claudio Ranieri nelle scorse settimane. In Serie A, oltre ad un timido sondaggio dell'Udinese, l'ex Nizza ha pochissimo mercato.