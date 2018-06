Lazio, in arrivo Durmisi dal Betis

L’accordo con la società c’è, ora serve l’ok del giocatore ed il colpo sarà concluso. La Lazio è ad un passo da Riza Durmisi: il Betis ha accettato l’offerta da 7 milioni di euro avanzata dai biancocelesti per acquistare il cartellino del terzino sinistro classe ‘94. La palla passa così al danese, che si dovrà accordare con il club laziale per l’ingaggio: secondo la Gazzetta dello Sport l’intesa arriverà per una cifra attorno al milione e mezzo di euro annui.

Trovato dunque il rinforzo per la corsia mancina di Simone Inzaghi, dopo aver visto sfumare Adam Masina – ceduto dal Bologna al Watford – ed il rallentamento della trattativa con il Genoa per Diego Laxalt, con l’inserimento pesante del Benfica sull’esterno uruguaiano, con un giocatore come Durmisi che, nonostante la giovane età, ha già una buona esperienza in un campionato di alto livello come quello della Liga, contando 51 presenze e 3 goal dal 2016, estate in cui il Betis lo ha prelevato dal Brondby, dove è cresciuto calcisticamente. Ora il direttore sportivo Igli Tare sposta le sue mire sul reparto d’attacco.

Innanzitutto c’è da risolvere la questione relativa a Felipe Anderson: il West Ham ha affondato il colpo, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta da 50 milioni della Lazio; le due società si incontreranno di nuovo, ma la sensazione è che la trattativa possa accelerare in tempi brevi e che l’affare possa chiudersi. Intanto il ds si sta cautelando, vagliando le varie opportunità che il mercato offre, in Italia ma non solo. Per quanto riguarda la Serie A, piace molto Matteo Politano, sul quale c’è la fila; per di più con il Sassuolo sono continui i colloqui per arrivare ad Acerbi, ma l’accordo sembra ancora lontano. Ecco dunque che nasce l’idea esotica, che risponde al nome di Roger Krug Guedes: brasiliano classe ‘96, è un attaccante di proprietà del Palmeiras ma in prestito all’Atletico Mineiro, dove si sta facendo notare in questo inizio di Brasileirao – 8 goal e 3 assist nelle prime 11 giornate. La valutazione fatta dl Verdao è di 20 milioni di euro.