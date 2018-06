Napoli: si avvicina Lainer, Ruiz per il dopo-Hamsik. Ancora incertezza su Jorginho

C'è vita dopo Marek Hamsik? E' la domanda che si pongono i milioni di tifosi del Napoli, che in queste ore stanno attendendo con ansia il futuro del proprio capitano. Dopo undici anni in azzurro ricchi di soddisfazioni personali ma relativamente poveri di trofei, la mezz'ala slovacca ha manifestato la sua voglia di andar via, concludendo un ciclo che non ha portato sotto il Vesuvio il tanto agognato scudetto. L'arrivo di Ancelotti pare aver rasserenato Hamsik, che comunque resta pronto a fare le valige. Escludendo con decisione una pista italiana o addirittura europea, l'ex calciatore del Brescia potrebbe svernare in Cina, arricchendosi con un ricco compenso. Su di lui è forte il Guangzhou R&F, mentre il Guangzhou Evergrande di Cannavaro si è defilato per la voglia del tecnico di evitare sgarbi alla sua città.

Se Hamsik dovesse partire, con Lorenzo Insigne pronto a diventare il nuovo capitano e simbolo del Napoli, il club di De Laurentiis virerebbe forte su Fabian Ruiz, giovane ventiduenne del Betis Siviglia molto apprezzato dal ds dei partenopei Giuntoli. I biancoverdi spagnoli hanno smentito un'eventuale trattativa, i partenopei vogliono però prelevare un calciatore giovane e talentuoso. Se l'accordo dovesse mancare, la seconda scelta si chiama Moussà Dembele, esperto centrocampista del Tottenham fortemente voluto anche dall'Inter. Più mediano che mezz'ala, il belga sarebbe comunque un colpo di esperienza e mentalità. Capitolo Leno: l'Arsenal si fionda sul calciatore, il ds del Lewerkusen ribadisce la voglia di cederlo a non meno di diciotto milioni. Il Napoli attende sviluppi su questa vicenda.

Siamo praticamente ai dettagli, poi, per il terzino destro Stefan Lainer, classe '94 attualmente in forza al Red Bull Salisburgo. Valutato dieci milioni, l'austriaco è stato uno degli eroi dell'ultima Europa League ed oltre al capitale tecnico porterebbe in dote una buona esperienza internazionale nonostante la giovane età. Lainer si inserirebbe dunque a perfezione nella difesa a quattro pensata da Carlo Ancelotti, diventando un'ottima riserva per Hisaj o, perché no, un pari merito con cui fare staffetta in vista delle tre competizioni. Contatti ormai avviati per il Manchester City, seriamente intenzionato a prelevare Jorginho: si parla di 47 milioni più 5/6 di bonus facilmente raggiungibili.