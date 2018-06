Inter, si stringe per Nainggolan. Tris di cessioni al Genoa?

Procede in maniera lineare, alla stessa maniera di un anno fa, il mercato dell'Inter. L'aria dei Mondiali non ha cambiato il modus operandi della società nerazzurra, che punta a rafforzarsi ed allungare la propria rosa nell'ottica di disputare anche una buona Champions League. E ogni giorno sembra che il primo colpo di questa sessione estiva di calciomercato sarà proprio segnato dalla fazione milanese. L'identikit, già noto, è quello di Radja Nainggolan.

Pallino di Luciano Spalletti, con cui ha attraversato il miglior periodo della sua carriera, non è mai stato valorizzato appieno da Di Francesco. Sembra allora che il belga possa lasciare Roma e la Roma, permettendo comunque di far arrivare una buona cifra al club. Non ci sono grosse novità rispetto a quanto già circola da alcune ore: i due club trattano per una cifra intorno ai 30 milioni con l'inserimento dei cartellini di qualche giovane rampante, mentre il calciatore ha già dato il proprio assenso. Ma oggi areanapoli.it rilancia delle confidenze che il presidente della Lupa, James Pallotta, avrebbe rilasciato nella città partenopea parlando con dei tifosi: "Nainggolan andrà all'Inter". Insomma un'espressione chiarissima, seppur con eventuale beneficio d'inventario, che rappresenta un altro indizio in questa telenovela. Piano piano, sembra quindi che tutto stia andando nella direzione giusta per la Beneamata: questo aldilà della smentita di rito del club capitolino, non trattandosi in ogni caso di una dichiarazione ufficiale.

Beneamata che intanto cerca anche dei soldi per evitare impicci di qualsiasi genere con l'UEFA e, come fatto un anno fa, è intenzionata a ricorrere a delle cessioni di calciatori provenienti dalla Primavera. In tal senso pare che il Genoa sia coinvolto in un tris d'operazioni in entrata con l'Inter: i calciatori coinvolti sarebbero il portieri Andrei Radu, il terzino Federico Valietti ed il trequartista Xian Emmers, per un totale che si dovrebbe attestare sui 15 milioni di euro. Gli unici dubbi riguardano l'ultimo dei giocatori in lista, in trattativa anche col Chievo. In ogni caso si tratta di cifre importanti ed un banco da tavolo su cui, contestualmente, pare che Ausilio e co. vogliano bloccare il cartellino di Eddy Salcedo, interessantissimo talento offensivo classe 2001. In ogni caso il ragazzo resterebbe in prestito al Grifone (o comunque in Serie A), per completare il proprio processo di maturazione.