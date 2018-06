Gattuso conferma gli obiettivi del calciomercato del Milan

In casa Milan si parla tanto di questioni societarie, economiche e finanziarie. I tifosi, però, non vedono l'ora di tornare a parlare di campo, giocatori e obiettivi di mercato. La società ha più volte ribadito di non essere rimasta ferma nel corso di queste settimane, tutta colpa della UEFA e della sua sentenza che inciderà per forza di cose sulla prossima stagione. E sulla squadra a disposizione di Rino Gattuso.

Gattuso in questi giorni è in Russia insieme a Mirabelli per assistere ad alcune gare del Mondiale prima di tornare in Italia per continuare a programmare la prossima stagione. Intercettato da Premium Sport, l'allenatore del Milan spiega così le idee di mercato rossonere: "Giocatori nel mirino? Sappiamo che abbiamo bisogno di fare qualcosa, ma conosciamo anche le nostre problematiche. Per fortuna abbiamo tempo prima dell'inizio del campionato. Vedremo cosa deciderà la Uefa, ma anche se sembra che stiamo fermi ci stiamo muovendo. Non è un segreto che dobbiamo prendere un giocatore importante a centrocampo, se c'è la possibilità faremo anche qualcosa in avanti, poi se vogliamo giocare 4-3-3 Suso non ha la coppia, quindi servirà un esterno. Sono questi i ruoli in cui dobbiamo operare.

Andrè Silva? Il Mondiale è un'esperienza incredibile, sicuramente gli farà bene. Il ragazzo ha tantissimo talento, è giovane, bisogna aspettarlo, ma questa esperienza può fargli molto bene. Sento tante chiacchiere ma ad oggi nessuno ha chiesto di andare via, c'è voglia di fare bene. Non è bello vivere nell'incertezza, ma ho una squadra molto coesa e questo è molto importante. Io devo dare tranquillità all'ambiente, è inutile allarmarsi.

Abbiamo giocatori di grande qualità, quando sono arrivato ho lavorato sulla condizione fisica, i ragazzi hanno sempre lavorato con impegno e professionalità e questo ha portato risultati importanti. Quando indossi la maglia del Milan non puoi tenere il profilo basso, le aspettative e le pressioni sono normali, ma noi dobbiamo pensare solo a lavorare".