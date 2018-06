Sampdoria: Alex Ferrari è pronto a dire la sua, se parte Torreira il sogno è Leandro Paredes

Alex Ferrari non sta più nella pelle. Intervenuto ai microfoni di SampTv dopo la presentazione ufficiale, il duttile difensore centrale ha parlato della Sampdoria, non nascondendo il suo entusiasmo: "Ringrazio di cuore il presidente Ferrero per avermi dato la possibilità di giocare in questa squadra. Le prime sensazioni sono positive perché è una grande piazza, una grande squadra e penso che chiunque vorrebbe venire qui a giocare". Su Giampaolo: "Sicuramente sapere che mister Giampaolo è qui ad allenare è uno stimolo in più a venire qua perché so benissimo come lavora e per cercare a migliorare sempre più le mie qualità. La mia posizione? Sinceramente mi trovo bene sia a fare il terzino che il centrale. Sono comunque un giocatore che ha buona velocità. Metterò a disposizione le mie capacità per la squadra e per i compagni".

Mentre Giampaolo può godersi il nuovo arrivato, in società c'è da valutare il dopo Lucas Torreira, con il calciatore uruguayano praticamente prossimo a vestire la maglia dell'Arsenal. La nuova rosa di Emery ha scelto di scommettere sull'ex Pescara, pagando i trenta milioni di euro alla Sampdoria. Per sostituirlo, il patron Ferrero ha scelto un nome pesantissimo. Si tratta di Leandro Paredes, mediano ex Roma attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo. L'argentino ha sempre avuto tantissimi ammiratori in giro per l'Europa ma è uscito un po' dai riflettori a causa del soggiorno russo. L'esperienza in maglia doriana potrebbe ridare lustro al suo talento, con Giampaolo già pronto ad abbracciare un calciatore di primo spessore per tentare l'assalto all'Europa League.

Sembra ormai certo anche l'addio di Emiliano Viviano. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, impegno poco oneroso per il Parma, rosa che sta prelevando l'estremo difensore doriano. Come sostituto, la Sampdoria ha chiesto notizie su Marco Sportiello, lungi dall'essere confermato dalla Fiorentina. Qualche prestazione poco convincente non ha spinto i viola ad esercitare l'opzione di acquisto, la Sampdoria ci pensa. Avviati contatti anche con il Pescara per Brugman, voluto anche dal Parma. La società potrebbe inserire Bonazzoli nella trattativa.