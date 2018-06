Mercato Lega B: manovre offensive per la Salernitana, Hellas e Benevento ricostruiscono

Freme il calciomercato di Lega B. In attesa della finale playoff tra Frosinone e Palermo, le altre rose del campionato cadetto non sembrano voler perdere tempo, andando a sondare il terreno per cercare colpi utili e vantaggiosi. Uno dei club più attivi è sicuramente la Salernitana, decisa a rifondare per alzare finalmente l'asticella della propria rosa. I granata di patron Lotito sembrano seriamente interessati al giovane Gennaro Tutino, attaccante classe '96 reduce da una stagione tutto sommato positiva con il Cosenza. Di proprietà del Napoli, Tutino sarebbe un colpo "alla Bocalon", calciatore che ha convinto nonostante lo scetticismo iniziale.

Più sicura sarebbe la scelta di Emanuele Calaio', che con il Napoli ha invece scritto pagine memorabili della sua carriera. L'arciere, ormai trentaseienne, sembra essere pronto per un'altra avventura dopo l'esperienza al Parma, contribuendo e non poco alla promozione dei ducali. L'operazione sarebbe di fatto gratuita, la dirigenza ci pensa. Più indietro, invece, Roberto Floriano: l'esterno italo-tedesco del Foggia ha però avuto un ottimo rendimento nella scorsa stagione, Colantuono potrebbe convincersi a prelevarlo per dare peso al pacchetto offensivo.

In casa Benevento è tempo invece di cessioni: il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Letizia, terzino sinistro che molto probabilmente approderà in Serie A. Offerte ufficiale ancora non sono arrivate, il difensore ha però mercato. Discorso analogo per Enrico Brignola talento offensivo valutato quindici milioni dalla dirigenza sannita. Il primo anno in A del ragazzo di Telese è stato molto positivo, le big del nostro calcio di fanno un pensierino. Cercherà altre destinazioni anche il portiere Riccardo Piscitelli, che non rientra più nei piani della società campana.

Si prepara a cedere molti calciatori, infine, l'Hellas Verona, chiamato a ricostruire dopo una retrocessione davvero dolorosa. Uno dei calciatori più ricercati sul mercato è sicuramente il terzino Samuel Souprayen, fortemente voluto in Francia da Dijon ed Angers. Le due formazioni avrebbero ingolosito il calciatore, che attende però altre offerte più importanti. L'Empoli ci prova invece per il centrocampista Calvano: i toscani fanno sul serio e l'Hellas difficilmente potrà dir di no.