SPAL, presi Fares e Dickmann. Ora gli assalti a Valdifiori e Grassi

L'estate non è ancora iniziata, eppure il mercato della SPAL è già caldissimo. In questi giorni la società biancazzurra sta portando avanti le prime operazioni con l'obiettivo di costruire una rosa competitiva per mantenere la Serie A anche nella prossima stagione ed ha fatto dei concreti passi avanti nelle ultime ore. In primis, sulle corsie di quel 3-5-2 che sarà il modulo anche nella prossima stagione.

Persi Mattiello, Pa Konaté e Dramé, i ferraresi hanno infatti chiuso le operazioni che li porteranno all'acquisto di Lorenzo Dickmann dal Novara e Mohamed Fares dall'Hellas Verona. Il primo, classe 1996 senza esperienza nel massimo campionato nazionale ma reduce da una buona Serie B; il secondo, che verrà pagato poco meno di 5 milioni di euro, è stato invece fra i pochi a dare spunti positivi nella pessima stagione gialloblù. Entrambi dovrebbero firmare un quadriennale, andando così a sistemare per ora la situazione sulle corsie; attenzione però sempre alla possibile cessione del richiestissimo Manuel Lazzari, che se dovesse concretizzarsi obbligherebbe ad un ulteriore arrivo in questo ruolo.

La sessione di entrate della SPAL è però appena iniziata. Leonardo Semplici infatti ora avrebbe chiesto alla dirigenza dei colpi in mezzo al campo, lì dove è stato riscattato Viviani ma a quanto pare nell'ottica di una futura cessione. Gli obiettivi principali portano i nomi di Alberto Grassi e Mirko Valdifiori. Il primo, già in Emilia nella scorsa stagione, è di proprietà del Napoli ed al momento la richiesta partenopea è di 8 milioni, ben superiore all'offerta della controparte (6 milioni). La sensazione è che, grazie anche alla volontà del giocatore, la trattativa possa andare in porto. Per quanto riguarda il metodista del Torino, la situazione è in costante aggiornamento: c'è volontà da parte di tutti di chiudere, ma lo scoglio principale è rappresentato dall'ingaggio del ragazzo, di circa 800mila euro annui netti. In virtù di questo, i biancazzurri hanno chiesto uno sconto ai granata. Vedremo come si evolverà il tutto nei prossimi giorni.