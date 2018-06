Portogallo-Spagna 3-3: il commento nel post gara dei due allenatori

Derby iberico pirotecnico quello tra Portogallo e Spagna che termina con un'incredibile 3-3. Protagonisti assoluti del match Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta, e Diego Costa che sigla una doppietta. Terzo gol della Spagna firmato da Nacho con un tiro di controbalzo dalla distanza che precede il gol finale fenomenale di Ronaldo su punizione dai 20 metri.

Adesso la situazione nel girone B è molto sorprendente con l'Iran primo da solo dopo il successo in extremis questo pomeriggio contro il Marocco che deve ormai sperare in un miracolo per la qualificazione. A un solo punto ci sono Portogallo e Spagna che puntano al primato del girone e per farlo dovranno cercare di vincere contro Iran e Marocco con diversi gol di scarto.

Nel post Portogallo-Spagna hanno parlato i tecnici delle due Nazionali, Fernando Santos e Fernando Hierro.

Santos: "Il pareggio è un risultato giusto. Siamo entrati benissimo in partita poi dopo il vantaggio abbiamo indietreggiato favorendo la Spagna con il loro classico possesso palla. Peccato perchè con più precisione nei contropiedi potevamo raddoppiare. E' stata una partita molto intensa e soprattutto molto bella. Ronaldo? E' un giocatore importante anche per il suo atteggiamento".

Hierro: "Sono orgoglioso per la prova della mia squadra, voglio sempre quest'impegno da parte di tutti. I ragazzi hanno personalità e qualità".

Perdonato De Gea per il grave errore sul secondo gol di Ronaldo: "Siamo una squadra e sappiamo che queste cose possono succedere. De Gea è uno dei nostri e non lasciamo indietro nessuno".

Elogi per Diego Costa: "Abbiamo capito che con quest'assetto Diego Costa poteva darci tanto e lo ha fatto giocando molto bene anche per la squadra".

Chiosa su Ronaldo: "Quando giochi contro di lui sai che queste cose possono accadere. Comunque per noi non è stato un momento facile ma con questi giocatori e il loro impegno è tutto più facile. I ragazzi ci hanno creduto e sono convinto che continueremo ad acquisire maggiore fiducia".