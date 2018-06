Milan, Kalinic vicino al Siviglia

In casa Milan si sta muovendo qualcosa per quanto riguarda le cessioni. I colleghi di Mediaset Premium hanno svelato un forte interesse del Siviglia per Nikola Kalinic impegnato ora con la propria Nazionale in Russia per i Mondiali.

La dirigenza rossonera è delusa per il rendimento stagionale del croato che non ha convinto neanche i tifosi. Il giocatore ha 30 anni e dopo un campionato deludente rischia di non avere mercato, ma nelle ultime ore la squadra andalusa si è fatta sotto e l'attaccante sarebbe molto vicino al trasferimento In Spagna. Ma con quale formula? Mirabelli e Fassone chiedono sui 25 milioni di euro, ma si potrebbe fare con prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. L’ex viola ha fatto intendere più volte di voler rimanere in rossonero, ma se dovesse arrivare un offerta partirà.

Soprattutto all'estero Kalinic ha molte squadre stimatrici tra cui proprio il Siviglia del nuovo allenatore Machin (reduce da 4 anni alla guida del Girona ndr) che sta cercando un nuovo attaccante e che pare abbia deciso di puntare sull’ex Fiorentina.Altri club interessati sono l’Eintracht Francoforte, il Bayer Leverkusen e la Lokomotiv Mosca.

Il trasferimento altrove probabilmente potrebbe essere la scelta migliore sia per il Milan ma soprattutto per lo stesso Kalinic che deve riscattare la stagione scorsa conclusa solamente soltanto con 6 gol in 41 partite stagionali. Il croato era arrivato la scorsa sessione estiva in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina per 25 milioni di euro. Ecco perchè il club di via Aldo Rossi chiede la stessa cifra non meno perchè impatterà sul prossimo bilancio, mandarlo via a meno segnerebbe minusvalenze ed andrebbe a peggiorare una situazione già complicata della casse societarie.

Se Kalinic dovesse partire, di conseguenza André Silva dovrebbe rimanere anche lui al di sotto della aspettative.