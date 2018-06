Napoli, siamo...Seri: è lui il sostituto di Jorginho?

E se, alla fine, fosse Jean-Michael Seri il tanto atteso sostituto del partente Jorginho? Nel mazzo dei nomi per rimpiazzare l'italo-brasiliano, praticamente promesso sposo del Manchester City, spunta anche il centrocampista del Nizza, pronto a dire la sua in un top club dopo le buonissime gare disputate con i rossoneri in Ligue 1. Secondo quanto riportato dal quotidiano Nice matin, infatti, il Napoli sembra essere pronto a pagare la clausola rescissoria di quaranta milioni del classe '91, non troppo possente dal punto di vista fisico ma sempre pronto a dire la sua in fase di impostazione. Non è un caso che gli assist in Ligue 1 siano più dei goal, ben sette in trentuno match a confronto delle sole due segnature.

Valutato, appunto, quaranta milioni, l'ivoriano sarebbe un rinforzo davvero molto interessante, un calciatore molto simile a Jorginho e comunque già esperto di Europa grazie al minutaggio in EL con la maglia del Nizza. Al di là di Seri, si mantiene sempre viva la pista di Fabian Ruiz, che resta comunque una priorità per Giuntoli e De Laurentiis. Il Betis Siviglia non vuole però abbassare le proprie pretese, motivo che sta spingendo la dirigenza partenopea a pagare la clausola rescissoria di trenta milioni. Calciatore molto duttile, utilissimo anche in caso di cambi di modulo repentini, Ruiz sarebbe comunque una sorta di scommessa, differentemente da un Seri che da più tempo è sulla cresta dell'onda.

Prima di affondare il colpo, Giuntoli dovrà però definire la trattativa per Jorginho al Manchester City. Dopo un lungo corteggiamento, i citizens sarebbero finalmente pronti ad abbracciare l'italo-brasiliano, con Guardiola ben felice di abbracciare il miglior palleggiatore d'Europa per numero totale di passaggi riusciti. Le ultime vorrebbero un Napoli deciso ad accettare l'offerta di 47 milioni degli inglesi, pronti comunque a trattare sui cinque milioni di bonus: De Laurentiis spinge per obiettivi facilmente raggiungibili, il City vorrebbe rendere più complicato l'ulteriore esborso economico. La sensazione è comunque che la trattativa verrà definita ufficialmente nel giro di pochissimi giorni.