Russia 2018 - Low pronto all'esordio: "Stanno tutti bene, devo ancora fare 2/3 scelte"

Nella giornata di domani esordirà anche il girone F di questi mondiali, con Germania e Messico ad aprire i giochi alle ore 17 italiane. La compagine tedesca è chiamata a replicare la vittoria del 2014 e la squadra sembra prontissima. Nella classica conferenza stampa pre match hanno parlato Julian Draxler, che dovrebbe partire titolare domani, e l'allenatore Joachim Low, il quale però non ha svelato la formazione iniziale. Ad ogni modo è probabile vedere il trio Ozil-Draxler-Muller agire dietro l'unica punta Werner, con Khedira e Kroos a guidare il centrocampo.

Prima si è fatta sentire l'ala del Paris Saint-Germain, che non vuole ovviamente sottovalutare gli avversari: "E' sempre importante iniziare un torneo con un successo. Il Messico è una squadra forte che non va sottovalutata ma ovviamente noi vogliamo partire con una vittoria. Ha soprattutto un ottimo collettivo, pressano in modo molto aggressivo, quindi non posso parlare solo di un giocatore. In ogni caso, se riusciamo a imporre le nostre qualità sono convinto che riusciremo a vincere." Il ventiquattrenne non dà molta importanza alla vittoria ottenuta per 4-1 nella Confederations Cup del 2017, sapendo che si tratta di una competizione totalmente differente: "La nostra squadra è cambiata molto, il match di domani sarà decisamente diverso." Un ultima battuta anche sul compagno di reparto Mesut Ozil, che agirà dietro all'unica punta Werner: "Ozil è in ottima forma, forse è il più creativo dei nostri. Sono sicuro che giocherà un ottimo torneo."

Molto positivo anche coach Low che è convinto delle potenzialità della propria squadra, ma ancora non è sicuro al 100% della formazione che schiererà domani: "Stanno tutti bene. Ci sono ancora 2/3 decisioni da prendere per la formazione titolare. Ma prima di prendere qualsiasi decisione voglio parlare con la mia squadra. Abbiamo vinto tante partite d'apertura e ci siamo preparati molto per questo primo match. Spero che domani riusciremo a tirare fuori il massimo contro questa squadra". Non poteva mancare un appunto sulla punta titolare Timo Werner, attaccate del Lipsia da cui ci si aspetta molto: "Porta grande velocità, ci trascina verso la porta, fa gol e prende sempre delle ottime scelte, quindi è diventato un giocatore importante per noi."