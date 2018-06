Serie B - Maiello e Ciano regalano la promozione al Frosinone: battuto il Palermo 2-0

Il Frosinone è la terza squadra ad essere promossa in Serie A dopo Empoli e Parma. Nel match valido per il ritorno della finale play-off di Serie B la compagine ciociara batte 2-0 il Palermo ribaltando il 2-1 dell'andata e festeggiando la seconda promozione nella massima serie della sua storia. A decidere la gara dello Stirpe sono le reti di Maiello e Ciano che regalano alla compagine ciociara la promozione. Al triplice fischio festa grande a Frosinone mentre per il Palermo rammarico enorme e tanti rimpianti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-5-2 per il Frosinone con Ciano e Dionisi a comporre il tandem offensivo mentre il Palermo risponde col 3-4-1-2 con Coronado a supporto della coppia d'attacco composta da La Gumina e Nestorovski.

Avvio infuocato di match con il Palermo che, dopo dieci minuti di lotta greco-romana, si rende pericoloso con Murawski che esplode il destro da fuori ma Vigorito si distende ed allontana. La risposta del Frosinone arriva al 16' con Ciofani che, sugli sviluppi della punizione, stacca tutto solo di testa spedendo a lato. Su capovolgimento di fronte seconda chance per i siciliani con Coronado che entra in area e incrocia col destro ma Vigorito blocca.

Con il passare dei minuti il Frosinone prova ad alzare il baricentro e al 33' costruisce l'occasione più importante del primo tempo con Ciano che riceve da Dionisi e calcia col mancino dal limite ma la sfera esce di pochissimo. Centoventi secondi più tardi altra chance per i ciociari con Gori che raccoglie un pallone vagante al limite e calcia col destro ma spara alto. Un'elettrizzante prima frazione si chiude senza reti.

La seconda frazione di gioco si apre col botto perché al 52' il Frosinone passa in vantaggio con un gol stupendo di Maiello che dal limite fulmina Pomini con un destro a giro, palla nel sette ed è 1-0. Il Palermo prova a reagire e al 64' si guadagna un calcio di rigore ma La Penna, che aveva assegnato inizialmente la punizione, cambia ancora idea concedendo il calcio franco ai siciliani. Episodio più unico che raro con la sfida che si infiamma ancor di più e al 71' il Frosinone torna a farsi vedere con Ciano che pennella col mancino, su punizione, ma la sfera si perde a lato. Stellone si gioca anche la carta Trajkovski ma al 96' arriva il raddoppio del Frosinone con Ciano che in campo aperto non fallisce, 2-0 e fischio finale con annessa invasione di campo. Il Frosinone ribalta il Palermo e torna in Serie A dopo due anni mentre ai siciliani restano i rimpianti.