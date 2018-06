Fiorentina: Corvino pensa alla difesa, focus su giovani interessanti. Piace sempre Pjaca

La Fiorentina pensa ad ingiovanire la rosa. Mentre i grandi colpi ancora si fanno attendere, Pantaleo Corvino ufficializza l'ingaggio del giovanissimo Koffi, centrocampista classe 2000 ex Monaco: "La Fiorentina - si legge sul sito ufficiale viola - comunica di aver raggiunto l’accordo per tesseramento del giovane calciatore francese Christian Loic Koffi. Koffi, nato a Parigi il 28 agosto 2000, in scadenza di tesseramento dall’A.S.Monaco, firmerà un contratto che lo legherà alla società viola per i prossimi 3 anni". Manca solo la firma anche per Montiel Rodriguez, esterno classe 2000 di proprietà del Mallorca.

Sempre sondando in attacco, piace - e come non potrebbe - Marko Pjaca, esterno offensivo di proprietà della Juventus reduce da una buona parte di stagione allo Schalke 04. Secondo quanto confermato da Sportitalia, il croato avrebbe chiesto la cessione al club bianconero, conscio di avere poche chances di vedere il rettangolo verde. Marotta e Paratici aprono ad un addio a titolo definitivo, alla Fiorentina potrebbe però al massimo essere "concesso" un prestito. Pantaleo Corvino ci prova, assicurandosi un calciatore molto talentuoso e che in parte andrebbe a sostituire, in caso di partenza, Federico Chiesa. Assieme al talento italiano, Pjaca formerebbe un tridente fortissimo, completato da Simeone. Per contro, la Juventus spera di lasciar partire Pjaca per avere una prelazione, quantomeno nominale, su Federico Chiesa.

Capitolo difesa. Dopo l'arrivo di David Hacko come vice-Biraghi, Pantaleo Corvino cerca un difensore per completare il pacchetto di centrali, formato fino ad ora dai soli Pezzella, Milenkovic e Vitor Hugo. Confermato Laurini a destra, si cerca un terzino di riserva, andando magari a pescare un profilo giovane e da far crescere. Nei prossimi giorni il dirigente viola volerà in Belgio, trattando con lo Standard Liegi per l'ingaggio del brasiliano Edmilson Junior, ala sinistra adattabile anche a seconda punta. I belga vogliono dieci milioni, la Fiorentina punta ad un prestito con diritto di riscatto.