Genoa: Vicari l'uomo giusto per la difesa, a centrocampo il colpo vero è Callegari

Lorenzo Callegari si presenta al meglio in casa Genoa. Il talentuoso centrocampista italo-francese, prelevato dal Paris Saint-Germain, infiamma i tifosi liguri, promettendo impegno e buone prestazioni: "Scegliere il Genoa è stato facile, si erano già fatti avanti due anni fa, provando a prendermi in seguito, anche in prestito con opzione d'acquisto, senza che si riuscisse a trovare un accordo con il Psg. Poi sono sempre rimasti in contatto dimostrandomi fiducia e interesse" ha detto in esclusiva a La Gazzetta dello Sport.

Il ragazzo ha poi parlato del suo attaccamento all'Italia e della sua voglia di giocare: "Sono nato e cresciuto in Francia, il paese che mi ha permesso di crescere calcisticamente, ma sono anche italiano. È davvero presto per parlarne ma se un giorno avessi la fortuna di essere convocato sarebbe per me un onore portare la maglia azzurra. Se voglio giocare? Prima di tutto devo convincere l'allenatore di meritare un posto in squadra, poi è logico che sarebbe speciale giocare il derby contro la Samp, sentire la passione dei tifosi. Ho scelto la Serie A e il Genoa anche per questo".

Per un Callegari che arriva, un Mandragora potrebbe non tornare mai al nido. Il mediano di proprietà della Juventus è infatti fortemente voluto anche dal Monaco, che nelle ultime ore ha presentato un'offerta di venti milioni per convincere Marotta e Paratici a cedere il ragazzo di Scampia. Il duo dirigenziale della società bianconera vorrebbe però lasciare Mandragora in Italia, sfruttando i buoni rapporti con il Genoa e la possibilità di poter riprendere il calciatore in caso di esplosione definitiva. In difesa, infine, piace e non poco Francesco Vicari. Il ragazzo classe '94 è reduce da una buonissima stagione con la maglia della SPAL, inserendosi al meglio nel 3-5-2 di Semplici. Ballardini lo vuole per la sua duttilità tattica, i ferraresi cercheranno di trarre il massimo dall'eventuale cessione.