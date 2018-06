Lazio-Atalanta, la pista estiva: Gomez più Freuler. Sullo sfondo super offerte per Milinkovic

I Mondiali la fanno da padrone in questo periodo di calciomercato. La folla sportiva che ama il calcio segue la rassegna russa con la massima attenzione, guardando le partite anche, perché no, alla ricerca di qualche talento da desiderare per la propria squadra del cuore. In Italia la situazione prevede solo questo: la Nazionale non è tra le 32 finaliste, e allora gli appassionati non possono che far come scritto sopra.

BERGAMO - Ai club, invece, non serve. C'è chi gli obiettivi li ha già in mente, ben definiti, ed è il caso della Lazio. La dirigenza, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe le idee chiare su Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta che si sta distinguendo tra i migliori nel suo ruolo in Serie A. Lo svizzero, che sarà protagonista nel girone del Brasile in Russia, ieri ha dichiarato in riferimento ai biancocelesti al quotidiano sportivo prima citato: «Hanno fatto grandi cose nelle ultime due stagioni. All'Atalanta sono migliorato tanto, ora dopo il Mondiale il mio agente e il club si siederanno al tavolo. È un onore sentire che la Lazio mi segua, ne sono davvero felice». Segnali di apertura, certo. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, i capitolini stanno pensando di inserire Cataldi nella trattativa per abbassare la quota cash da versare nelle casse dei nerazzurri.

Non finisce qui: il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, d'accordo con i vertici, avrebbe messo il nome del Papu Gomez in cima alla lista dei desideri per sostituire Felipe Anderson. La pista si era infuocata lo scorso anno, nel mese di luglio, mentre si discuteva di una cessione di Keita: se nella passata estate il numero 10 non accettò il passaggio ai biancocelesti, ora la vicenda potrebbe risolversi in modo opposto. Nulla di scritto, ma queste sono le indiscrezioni in entrata.

MILINKOVIC - Vi dobbiamo un aggiornamento in uscita. Sergej Milinkovic-Savic, atteso domani dagli amanti del calcio alle 14:00 nel match tra Costa Rica e Serbia, è al centro degli interessi di grandi club europei. Il Real Madrid di Lopetegui avrebbe pronta un'offerta da capogiro, a cui né la Lazio, né il centrocampista (che, ricordiamo, si trova benissimo a Roma) potrebbero dire di no: ovviamente le altre pretendenti non restano ferme. La Juventus, come informa Tuttosport, dalla sua risponderebbe con soldi (tanti), aggiungendo a questi due prospetti più che interessanti: Pjaca e Rugani potrebbero cambiare casacca. Ipotesi esistenti, per ora tutte in potenza. La sensazione è che il serbo, qualora dovesse lasciare la squadra, lo farà solamente a fine Mondiali.