Roma, parla l'agente di Manolas: "Offerta del Chelsea? Chiedete ai giallorossi"

Il Chelsea vuole fare spesa in Italia, la Roma deve invece difendersi dagli assalti delle big per i propri campioni. Storie diverse solo all'apparenza, visto che si intrecciano e si congiungono in Konstas Manolas, difensore greco fortemente voluto dai blues e, forse, da Maurizio Sarri, che potrebbe essere il prossimo allenatore del Chelsea. Se l'ex Napoli dovesse sedersi sulla panchina del club di Abramovich, il tecnico toscano vorrà sicuramente rinforzare la difesa con calciatori "nostrani", andando a chiedere informazioni su Rugani, Koulibaly e soprattutto Manolas, difensore veloce ma anche abile al momento di frenare le controffensive avversarie.

Intervenuto in esclusiva a romanews.eu, l'agente di Manolas Ioannis Evangelopulos ha "passato la palla" al club capitolino: "Non so nulla dell’interessamento del Chelsea, dovete chiedere ai club". Parole precise, che sottintendono forse la voglia di cedere il calciatore da parte della Roma. Diventato eroe della tifoseria grazie al goal del 3-0 contro il Barcellona, il greco ha spesso confermato la sua voglia di restare, ma un'offerta di molti milioni potrebbe spingerlo verso l'Inghilterra. I tifosi non vorrebbero salutare il greco, erede di Benatia, né Di Francesco ha voglia di stravolgere troppo la rosa. Vedremo cosa farà la dirigenza.