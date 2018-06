Germania - Messico in diretta, LIVE Russia 2018 (17:00)

23' - Herrera supera Kimmich, che lo atterra. Punizione Messico ai 30.

22' - KROOS! Sbaglia in uscita Lozano, riparte la Germania con Draxler che scarica alle spalle per il metronomo del Real; conclusione che blocca Ochoa.

20' - WERNER! Kimmich scodella in mezzo per Werner; primo controllo non ottimo, poi secondo che gli permette di calciare. Facile Ochoa in pres bassa.

18' - Imbucata di Herrera per Hernandez, in ottima posizione. Il Chicharito sbaglia il controllo, non riesce a calciare, e l'azione sfuma.

16' - KROOS! Conclusione dalla distanza di cross; deviazione ed angolo.

15' - Rinvio lunghissimo di Ochoa, bravo Neuer in anticipo su Hernandez.

14' - MORENO! Punizione pennelata da Layun, si avvita Moreno che non riesce ad angolare.

12' - Suggerimento da manuale di Ozil per l'affondo di Kimmich sulla corsia destra; cross che non può essere effettuato grazie all'ottima chiusura dei centrali.

10' - HERRERA! Ottimo giro palla del Messico, sfera che viene controllata dal centrocampista del Porto; fendente verso la porta che Neuer abbraccia caldamente.

9' - LAYUN! Va lui da calcio piazzato, palla alta.

8' - Ripartenza affidata ai sapienti piedi di Vela, che subisce fallo ai 20 metri. Punizione interessante.

7'- HUMMELS! Raccoglie una palla vagante al limite, tracciante debole.

7' - Tagli su tagli per la Mannschaft; stavolta si era buttato dentro Muller che guadagna il corner.

5' - Ritmo altissimo in queste prime battute, match più che piacevole.

3' - WERNER! Scappa alle spalle di Moreno e tenta il diagonale, palla che termina larga.

1' - LOZANO! Imbucata rapida di Vela per il taglio di Lozano, che calcia verso la porta; decisiva la copertura di Boateng.

1' - Partiti!

Saluti, e poi sarà contesa.

Squadre in campo per gli inni nazionali. Prima la Germania, poi il turno del Messico.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca al Luzhniki Stadium di Mosca, stadio che ospiterà anche la finale.

Nel possibile schieramento tattico qui sotto, unico ballottaggio quello tra Ozil e Draxler.





Vara il 4-3-3 Osorio. Tra i pali Ochoa, linea difensiva composta da Salcedo, Ayala, Moreno, e Layun. Herrera e Guardado a sorvegliare il centrocampo, Vela leggermente avanzato. Davanti, Corona e Lozano a sostegno di Hernandez.

Nella classica chiacchierata della vigilia, il tecnico ha confermato che i suoi uomini sono pronti a dare battaglia, e che il Messico non snaturerà il gioco, fatto di contenimento e ripartenze veloci.

MESSICO - La compagine allenata da Osorio, dopo l'agevole cavalcata di qualificazione, si presenta in Russia con l'obiettivo di replicare i quarti di finale raggiunti nelle due edizioni di casa ('70 ed '86). Non facile, ma possibile. A tal proposito, El Tri snocciola una serie di nomi interessanti che potrebbero dar fastidio all'armata tedesca

A sorpresa, potrebbe accomodarsi in panchina Mesut Ozil, reduce da alcuni problemini fisici. Per il resto, squadra delineata, 4-2-3-1; Neuer tra i pali, difesa - destra verso sinistra - composta da Kimmich, Boateng, Hummels, ed Hector. Khedira e Kroos frangiflutti di centrocampo, Draxler dietro Werner - esordio mondiale per lui - con Muller e Reus larghi.

Nella conferenza pre match, Loew e Draxler hanno confermato che l'unico risultato che li soddisferebbe sarebbe, ovviamente, la vittoria. Il fantasista del PSG ha aggiunto che sarà importante non sottovalutare il Messico, squadra fisica, organizzata, e brava nelle ripartenze.

GERMANIA - La nazionale guidata da Joachim Loew vuole conquistare il bis mondiale. La rosa a disposizione è ampia e di qualità, ogni reparto è di livello assoluto, e prestazioni tutt'altro che soddisfacenti da parte di alcune favorite alla vittoria finale - vedesi Francia ed Argentina - hanno acuito la fame della Mannschaft.

Il match tra Germania e Messico apre lo scrigno del Gruppo F, di cui fanno parte anche Svezia - ferita ancora aperta per noi azzurri - e Corea del Nord. Oggi si affrontano proprio le due favorite al passaggio del turno, in una partita che ci darà alcune interessanti risposte.

Terna arbitrale iraniana; arbitra Alireza Faghani, coadiuvato da Sokhandan e Mansouri. Quarto uomo il signor Mohammed (UAE, Emirati Arabi), assistente di riserva Alhammadi (UAE). VAR (Video Assistant Referee) Irrati (ITA), AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Sampaio (BRA), AVAR 2 Astroza (CHI), AVAR 3 Geiger (USA)