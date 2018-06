Bologna: piace Santander del Copenaghen, scambio di attaccanti con il Genoa?

Dopo l'arrivo del nuovo tecnico Filippo Inzaghi, è partito ufficialmente il calciomercato del Bologna. L'obiettivo è quello di ripartire dopo la gestione di Roberto Donadoni, andando a costruire una rosa competitiva almeno per la parte destra della stagione. L'operazione più importante del club felsineo nelle ultime giornate è quella che si sta mettendo su con il Genoa: uno scambio cioè che dovrebbe portare Gianluca Lapadula in Emilia Romagna al posto di Mattia Destro, prossimo al ritorno in Liguria. Mai seriamente integratosi al Bologna, Destro ha forse capito che è giunta l'ora di cambiare, rilanciandosi in un club noto per rivitalizzare calciatori reduci da brutti momenti professionali. Lapadula porterebbe invece in dote impegno e grinta, caratteristiche tanto care al nuovo tecnico dei felsinei.

Secondo quanto riporta Sky Sport, poi, la dirigenza del Bologna sta lavorando per prelevare dal Copenaghen il paraguayano Federico Santander. Punta centrale di 187 centimetri, Santander è reduce da una stagione molto positiva con i danesi, un'annata condita da quattordici goal e cinque assist in trentadue presenze. Classe '91, il paraguayano andrebbe a rimpolpare un pacchetto offensivo molto deludente, che nella scorsa stagione non è riuscito a proporre attaccanti validi e di spessore nella zona centrale del tridente. Con l'arrivo di Inzaghi e con il possibile utilizzo del 3-5-2, Santander potrebbe dunque rappresentare il colpo perfetto per un attacco a due punte, date le capacità sotto porta e la discreta visione di gioco del ragazzo di Asunciòn.

Sempre sondando il mercato delle punte, il nome più recente e più interessante è quello di Alfred Finnbogason, che proprio ieri ha trascinato l'Islanda nel pari contro l'Argentina. L'Augsburg chiede almeno dieci milioni, Bigon ci pensa. In ottica cessioni, è davvero forte l'interesse dello Sparta Praga per Ladislav Krejci, che proprio con i cechi si è messo in evidenza agli inizi della sua carriera. L'esterno offensivo starebbe seriamente valutando la cessione, conscio di avere poco spazio con il nuovo tecnico Filippo Inzaghi. L'ultima parola spetterà però all'ex tecnico del Venezia. Potrebbe finire ancora in prestito, infine, Mirko Albertazzi, portiere classe '98 messosi in luce con la maglia del Virtus Francavilla. Monopoli la possibile destinazione.