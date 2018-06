Juventus - Matuidi promuove Golovin: "E' fortissimo"

Il primo anno alla Juventus è alle spalle, la testa e le gambe sono al Mondiale di Russia, ma Blaise Matuidi non dimentica il bianconero. Dopo l'esordio zoppicante con la sua Francia, vittoriosa a fatica contro l'Australia, il centrocampista transalpino parla a La Gazzetta dello Sport dell'approccio con la competizione iridata, ma anche di calciomercato.

Parlando della sfida ai Socceroos, Matuidi non si mostra preoccupato della prestazione offerta dai Galletti poiché la vittoria è comunque arrivata: "Non siamo stati perfetti ma abbiamo vinto. Con l’Australia ci attendeva una sfida complicata e noi abbiamo vinto: al Mondiale conta solo vincere". Tre punti importanti per aprire un girone complicato con Perù e Danimarca pronte a fare il grande sgarbo, ma la formazione di Deschamps deve mostrare qualcosa di più se vorrà arrivare all'atto finale della competizione iridata. L'esclusione dall'undici titolare di ieri pomeriggio non ha scosso il transalpino che parla anche di Juventus e calciomercato. Due sono i target bianconeri in questa fase d'estate ed entrambi sono centrocampisti: Golovin ed Emre Can. Matuidi non si sente minacciato e promuove entrambi: "Ho visto la partita della Russia e Golovin. Mi è sembrato forte, mi è piaciuto tantissimo. Se viene alla Juventus? Non dovete chiedere a me se può arrivare a Torino, ma a me sembra fortissimo, questo si. Sono contento per l'arrivo di Emre Can, ha esperienza, è un nazionale tedesco. Lo accoglieremo a braccia aperte, so già che farà molto bene con noi. Il nostro centrocampo è pieno di giocatori di grande qualità e di questo sono felicissimo".

In ultimo, ma non per importanza, la chiosa su Massimiliano Allegri, che ha rifiutato il Real Madrid per rimanere alla guida del club sabaudo: "Il nostro allenatore ha mostrato il suo amore per la Juve dicendo di no al Real, per noi è straordinario poter contare ancora su di lui".