Mirabelli parla da Gallipoli del mercato del Milan

Massimiliano Mirabelli è tornato dal suo breve viaggio in Russia ed è tornato a parlare del calciomercato del Milan. Il direttore sportivo rossonero è stato uno degli ospiti del festival del milanismo che si è tenuto a Gallipoli. Intercettato dai microfoni Mirabelli ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Argomenti in primo piano naturalmente il mercato: “Faremo un mercato attento e contenuto nel rispetto delle regole. Ci sono tanti giocatori nel mirino di club ma faremo in modo che questi rimangano al Milan. Abbiamo la squadra più giovane d’Italia, un patrimonio che dobbiamo continuare a rinforzare per portare il Milan più in alto possibile.

Fare nomi ora è superfluo, è illudere i nostri tifosi. Noi attendiamo i paletti della UEFA se ci saranno, poi sappiamo di fare un mercato non folle ma di aggiustamento alla nostra rosa.

Fellaini o Ceballos? Sono tutti ottimi giocatori però, così come anche ne abbiamo noi ottimi. Noi dobbiamo stare attenti a non fare false promesse per non illudere nessuno e fare le cose che possiamo fare. Siamo tranquilli. Abbiamo una proprietà che, anche in questo caso, il nostro presidente meriterebbe più rispetto perché ha sempre rispettato i suoi impegni. Abbiamo una squadra giovane, un manager come Fassone che si occupa di tutte le problematiche. Abbiamo i tifosi che sono un grande patrimonio e dobbiamo ripartire da questi”.