Roma: torna di moda il nome di Javier Pastore, si lavora per il rinnovo di Florenzi

Alla Roma Javier Pastore è sempre piaciuto fin dai tempi del Palermo. Prima di andare al Paris Saint-Germain, il flaco è stato vicino a vestirsi di giallorosso, ma i milioni parigini hanno poi dirottato verso Parigi l'immenso bacino tecnico dell'argentino. Ora, ai margini del progetto di Tuchel, Pastore potrebbe approdare nella Capitale romana, arricchendo e non poco un reparto bisognoso di un calciatore capace di accendere la cosiddetta lampadina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Monchi starebbe preparando un'offerta di circa venticinque milioni per convincere il PSG, che limiterebbe così la minusvalenza del calciatore.

Si continua a lavorare per il rinnovo di Alessandro Florenzi. Il Messaggero, quotidiano molto vicino alla Roma, fa sapere che le parti non sono così vicinissime: il club capitolino considera Florenzi un top player meritevole di ingaggi importanti, l'agente del calciatore sta temporeggiando in pieno stile "Quinto Fabio Massimo" viste le offerte di Juventus e Chelsea. La sensazione è che le due parti raggiungeranno comunque un accordo: Florenzi e la Roma sono troppo legati per separarsi ed un possibile addio dell'esterno farebbe mugugnare una tifoseria che, dopo le cose buone della scorsa stagione, vorrebbe finalmente vedere i propri beniamini alzare qualche trofeo.

Praticamente ufficiale, invece, il rinnovo di Eusebio Di Francesco. L'ex tecnico del Sassuolo prolungherà infatti il proprio contratto con la Roma fino al 2021, portando a tre milioni il proprio stipendio stagionale. Il giusto premio per un allenatore capace di dar lustro ad un ambiente in fase di rigenerazione. Sul fronte mercato, infine, si valutano le offerte per Alisson: il Real Madrid ha proposto circa sessanta milioni, la Roma ne vorrebbe dieci in più. Se di cessione dovesse trattarsi, la sensazione è che in società si punterà a valorizzare Lukasz Skorupski, portiere affidabile e molto talentuoso. La pioggia di milioni verrà dunque dirottata sul mercato.