Sampdoria: pazza idea Wilshere, chiesti due talenti al Palermo

Continua sottotraccia il calciomercato della Sampdoria. Senza aver ancora piazzato i colpi da novanta ma con tanti nuovi arrivi, la squadra blucerchiata valuta il terreno per altri calciatori a basso costo, andando a rinforzare con criterio una rosa comunque già molto competitiva. Il primo nome fatto da Marco Giampaolo è quello di Antonino La Gumina, classe 1996 reduce da un'ottima stagione con la maglia del Palermo. La mancata promozione dei siciliani ha fatto storcere il naso all'attaccante, che vorrebbe misurarsi con la Serie A dopo le buone cose viste in Lega B. La sensazione è che la Sampdoria provi ad affondare il colpo, facendo leva sul bisogno dei rosanero di monetizzare per ricominciare dopo la beffa della mancata promozione in A.

L'acquisto di La Gumina si inserisce in un'ottica di ringiovanimento della rosa voluta dal patron Ferrero. Al di là della possibile cessione di Fabio Quagliarella, smentita da tutti, il ragazzo andrebbe ad abbassare notevolmente l'età media del pacchetto offensivo, diventando l'ennesimo talento da far sbocciare sotto la Lanterna. Oltre all'attacco, la dirigenza blucerchiata pensa anche alla difesa, pescando sempre dal Palermo. Il nome caldo è infatti quello di Gabriele Rolando, terzino classe 1995. La Sampdoria potrebbe prelevarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, lasciandolo però un'altra stagione al Palermo per completare il processo di maturazione.

Prossime all'ufficialità, poi, anche le trattative di Lovro Majer e Valon Berisha. Il centrocampista della Lokomotiv Zagabria non sembra essere troppo convinto della destinazione, le due società stanno però lavorando e manca davvero poco a limare il tutto. Su Majer si è fatto inoltre presente il Newcastle, la dirigenza ligure non sembra però preoccupata. Il sogno di mercato si chiama però Jack Wilshere: ai margini del nuovo Arsenal di Emery, il centrocampista sta seriamente pensando di lasciare il club dopo più di dieci anni, con la Sampdoria pronta ad un'offerta. Lo stipendio non sarà altissimo, Wilshere potrebbe però essere ingolosito dal progetto.