Russia 2018- Clamoroso Croazia: Kalinic rispedito a casa!

Notizia che ha del clamoroso. A due giorni dalla sfida con l'Argentina di Messi, il CT della Croazia Dalic vuole rimandare a casa Nikola Kalinic. Alle 16:15 è previsto l' annuncio che sarà dato, presumibilmente, dallo stesso tecnico croato. Il motivo alla base di questa decisione sarebbe il rifiuto del giocatore del Milan di entrare negli ultimi 5 minuti della partita vinta contro la Nigeria. Secondo Gazzetta.it, il giocatore avrebbe addotto un problema alla schiena fasullo o, meglio che non avrebbe convinto totalmente l'allenatore Dalic.

Kalinic sta confermando il suo periodo nero, già notato e visto nel Milan di Gattuso, pare aver perso totalmente la stada che lo aveva visto crescere e diventare un protagonista assoluto nella Fiorentina. Ora un 2018 sottotono con la crisi di gol al Milan, i fischi dei tifosi rossoneri, la panchina punitiva o no da parte di Gattuso e l' autogol in finale di Coppa Italia, per quanto la partita fosse già decisa e l'autogol sia stato ininfluente. Ora questa presunta scusa e questo rifiuto di entrare in una partita del mondiale (poteva essere un' occasione in cui farsi notare e, magari, poter dire cose buone dopo la stagione negativa nel club) e giocare le sue possibilità per essere titolare contro la Selecion. Oggi pomeriggio sapremo i motivi reali di questa esclusione, ma la Croazia rimarrà con i 22 giocatori e non ne verrà convocato uno nuovo. Sicuramente, per Kalinic, l' annata peggiore della sua carriera e solo un mercato positivo per lui come sistemazione, lo potrà restituire il bomber che può essere.