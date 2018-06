Il Frosinone risponde a Zamparini: "Accuse intollerabili". Il giudice sportivo prende tempo

Google Plus

E' slittata la decisione del giudice sportivo, Emilio Battaglia, sul ricorso presentato dal Palermo dopo la partita con il Frosinone valso la serie A ai gialloazzurri. Per la prima volta, scivola a domani, il verdetto finale sull'omologazione di una partita a più di 48 ore dalla finale di ritorno dei play-off di serie B.Il club rosanero ha contestato ben tre episodi: il rigore concesso e poi revocato, i palloni tirati in campo dai giocatori del Frosinone per interrompere l’azione del Palermo e l’invasione di campo che ha determinato la fine anticipata della partita.

Nel frattempo continua il botta e risposta tra le società: dopo il ricorso e le parole molto dure di Zamparini, oggi il Frosine Calcio, con un comunicato ufficiale, ha chiesto istanza di deroga alla clausola compromissoria per poter procedere ad una denuncia/querela nei confronti proprio del presidente rosanero. Qui il comunicato

Il Frosinone Calcio S.r.l. rende noto di avere presentato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio istanza di deroga alla clausola compromissoria/vincolo di giustizia ai sensi dell’art. 30 Statuto Federale e dell’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva.

Ciò al fine di procedere al deposito, presso la competente Procura della Repubblica, di denuncia-querela nei confronti dal Patron dell’U.S. Città di Palermo S.p.a., Sig. Maurizio Zamparini per le reiterate, gratuite, inveritiere ed intollerabili accuse da questi rivolte alla scrivente società e ai propri giocatori.

Il Frosinone Calcio S.r.l. procederà anche in sede civile onde ottenere il ristoro dei danni tutti, diretti ed indiretti, arrecati dalle condotte sopradescritte, precisando che ulteriori comportamenti illeciti e/o antidoverosi di tesserati della compagine siciliana seguiranno lo stesso trattamento.