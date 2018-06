La Juventus batte cassa: il punto sulle cessioni del mercato bianconero

La Juventus pensa anche alle cessioni. Mentre il focus di Marotta e Paratici si concentra principalmente sugli acquisti, il duo bianconero sta valutando anche qualche offerta di altri club per i propri gioielli. L'obiettivo è quello di far cassa con calciatori ai margini della rosa, andando così ad aumentare un tesoretto di milioni da dirottare sui colpi da novanta. Il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Rolando Mandragora, vicino al Genoa ma fortemente voluto anche dal Monaco di Jardim. I monegaschi hanno infatti proposto venti milioni alla Juventus, cifra importantissima che sposterebbe virtualmente il calciatore dalla Liguria al Principato. Il Genoa attende e spera nell'accordo di massima con i bianconeri, a queste cifre sarà però davvero difficile convincere la vecchia Signora.

Altro calciatore che potrebbe abbandonare lo yatcht bianconero è Stefano Sturaro. Accostato anche lui al Genoa, il centrocampista tanto caro ad Allegri ha sempre detto di non voler abbandonare la Juventus se non per i rossoblu o per l'estero. La duttilità tattica del ragazzo e la sua applicazione ha attirato le attenzioni di vari club europei, su tutti Everton, West Ham e Leicester. Dotati di un capitale economico importantissimo, queste tre società di Premier League avrebbero proposto circa quindici milioni alla Juventus, cifra importante e gradita al duo Marotta-Paratici. Una cifra simile potrebbe poi arrivare per Alberto Cerri, attaccante ex Parma e Perugia reduce da una buona stagione in Serie B. Nelle ultime giornate si è fatto vivo l'Eintracht Francoforte, che avrebbe ingolosito i bianconeri con un'offerta importante.

Situazione molto delicata interessa Marko Pjaca. La serie di gravi infortuni che ha subito hanno infatti spinto il croato a chiedere la cessione, conscio dei propri mezzi dopo il fruttuoso prestito in BundesLiga, sponda Schalke 04. Il croato vorrebbe fortemente la Fiorentina, squadra in cui potrebbe seriamente esplodere assieme a Simeone e Chiesa, la Juventus sta però valutando anche altre soluzioni. Una pista calda sarebbe l'inserimento di Pjaca nella trattativa che porterebbe a Sergej Milinkovic-Savic: i bianconeri vogliono fortemente il serbo, Inzaghi abbraccerebbe così un ipotetico sostituto di Felipe Anderson. La volontà del calciatore potrebbe però fare la differenza.