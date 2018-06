Lazio: poker di acquisti in questa settimana, piace molto Gelson Martins

La Lazio si prepara ad una settimana infuocata. Dopo una prima parte di mercato abbastanza silenziosa, Igli Tare sta infatti per piazzare quattro colpi, andando a delineare la rosa che nell'anno prossimo proverà l'assalto a quella Champions League mancata in questa stagione. Il primo arrivo in biancoceleste è quello di Mattia Sprocati, attaccante classe '93 messosi in luce in Serie B con la maglia della Salernitana. Il calciatore ex Pro Vercelli non dovrebbe però rimanere agli ordini di Simone Inzaghi e molto probabilmente verrà inserito come contropartita in qualche trattativa più importante.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, particolarmente vicino è anche Silvio Proto, esperto portiere trentacinquenne proveniente dai greci dell'Olympiakos. Ormai da più di dieci anni nel calcio europeo, Proto andrà a sostituire Marchetti nel ruolo di vice-portiere, fungendo da chioccia per uno Strakosha maturo ma ancora in fase di crescita. Dal Betis Diviglia è pronto inoltre ad arrivare Riza Durmisi, laterale difensivo che costerà circa sette milioni alla Lazio. Inizialmente scettico, Durmisi alla fine si è convinto a sposare la causa capitolina, con le due società che hanno celermente trovato un accordo.

Capitolo Acerbi. Corteggiato praticamente il giorno dopo l'addio di de Vrij, il difensore del Sassuolo sembra essere pronto a trasferirsi nella Capitale, con i neroverdi che incasseranno circa nove milioni di euro. Una cifra davvero importante, ma che conferma la voglia di Inzaghi di scommettere sull'esperto centrale difensivo. A centrocampo, in attesa dell'addio di Felipe Anderson e di un'offerta schock per Milinkovic-Savic, il nome nuovo è quello di Gelson Martins, esterno offensivo che ha ottenuto lo svincolo dallo Sporting Lisbona dopo la reazione violenta dei tifosi a fine stagione. Sul laterale è forte il pressing di alcune big italiane ed europee - Milan, Arsenal e Benfica su tutte - Tare proverà a sfruttare la sua amicizia con l'agente del ragazzo, Jorge Mendes.