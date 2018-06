Fiorentina: no all'Atletico Madrid per Milenkovic, domani incontro con l'Udinese per De Paul

La Fiorentina resiste all'assalto dell'Atletico Madrid per Milenkovic, giovane difensore serbo messosi in luce anche nella prima partita del Mondiale di Russia 2018. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Diego Pablo Simeone è deciso a fare follie per il difensore centrale, arrivando a proporre addirittura di trentacinque milioni. Una cifra importantissima, che potrebbe contemplare anche l'inserimento di uno come Stefan Savic, meno giovane ma comunque davvero molto forte. La dirigenza colchonera valuta circa quaranta milioni Milenkovic, la Fiorentina non vuole però cedere il giocatore, rispedendo al mittente la lauta offerta.

Domani è previsto invece un incontro con l'Udinese per Rodrigo De Paul. Sportitalia rivela che Pantaleo Corvino ha seriamente intenzione a prelevare l'ex gioiellino del Valencia, che andrebbe a rinforzare un pacchetto di fantatisti poco fortunato in questa stagione viste le non perfette prove di Saponara ed Eysseric. Sempre a centrocampo, la Fiorentina tenterà l'affondo anche per Federico Viviani, riscattato ufficialmente dalla SPAL. Ora il club estense valuterà tutte le offerte di mercato, con i viola praticamente costretti a prelevare il classe '93 per rimpiazzare il partente Milan Badelj. Potrebbe andarsene anche Dragowski, su cui è forte l'Espanyol. Il polacco non ha mai convinto, il club è pronto a cederlo.

Parlando proprio di De Paul, Valerio Bertotto ha detto la sua a firenzeviola.it: "E' un giocatore che rispetto al 2016, quando è arrivato a Udine, è cresciuto molto fisicamente ma non è stato ancora in grado di fare quel salto di qualità che tutti si aspettavano. Le sue qualità non sono in discussione però le confesso che l'ambiente bianconero si aspettava un po' di più da lui. Raramente infatti de Paul è riuscito ad essere determinante per il potenziale che ha sempre avuto. L'aria di Firenze? de Paul troverebbe un allenatore bravissimo come Pioli, che è un sinonimo di garanzia e che in questa stagione ha già fatto vedere di avere la filosofia giusta per far crescere una squadra giovane come la Fiorentina. Rodrigo, con lui, potrebbe finalmente fare quello "step" che fin qui gli è mancato" conclude Bertotto.