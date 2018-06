Inter - Nainggolan è sempre più vicino, Dalbert verso il Monaco

Un anno fa era il nome che teneva banco in casa nerazzurra, oggi è sempre più vicino a vestire la maglia con quei colori. Radja Nainggolan è sempre più vicino all'Inter di Spalletti, che già lo voleva l'anno scorso ma che per motivi economici imposti dalla società non era riuscito a portarlo a Milano: Ausilio & co. sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli con la Roma che sarebbe disposta a chiudere la trattativa non appena arrivasse la fumata bianca in entrata per Pastore, anche lui seguito a Gennaio dall'Inter ma che ora è vicinissimo al ritorno in Italia però con la maglia giallorossa. L'Inter ha già il sì di Nainggolan che ha rifiutato tutte le offerte arrivate dalla Cina e dall'estero per poter sposare il progetto di Spalletti che, al suo arrivo nella Capitale, ebbe l'intuizione di spostare il belga sulla trequarti, facendo le sue fortune. Le cifre della trattativa dovrebbero aggirarsi sui 20 milioni di euro, con l'inserimento di almeno una contropartita a favore dei giallorossi: gli indiziati sono Pinamonti e Zaniolo, che aiuterebbero l'Inter a rientrare nei paletti del FFP.

L'idea è quella di chiudere la trattativa per Nainggolan addirittura prima del 30 Giugno, praticamente non appena la Roma ufficializzerebbe l'arrivo di Pastore. 30 Giugno che è sempre più vicino e che indica per la società nerazzurra il termine ultimo per fare le famose plusvalenze che servono per il FFP. In quest'ottica Ausilio sta provando a piazzare Dalbert: il brasiliano, che quest'anno ha totalizzato solo 14 presenze con l'Inter, potrebbe ritornare in Francia dove ad attenderlo c'è il Monaco. Acquistato per 26 milioni, il terzino dovrebbe passare ai francesi in prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto a 24: l'Inter, inserendolo nell'attuale bilancio, otterrebbe quindi una plusvalenza di 7 milioni che, sommata a quella ormai imminente di Nagatomo pari a 3 milioni, risolverebbe quasi un terzo del problema FFP.

Per Dembelé invece non resta che aspettare: l'offerta i nerazzurri l'hanno presentata e il belga sembra essere soddisfatto del passaggio, a termine contratto con l'Inter, in Cina. 30 milioni sono tanti però, per questo si cerca di abbassare le pretese inserendo qualche contropartita tecnica come Joao Mario per poter portare Dembelé a Milano e affiancarlo, nella prossima stagione, a Nainggolan.